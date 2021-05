VIDEO. Neto Bran se queda sin inmunidad por caso de deuda con abogado

El alcalde de Mixco compartió por medio de un video todo el proceso por el cual hoy le retiraron el derecho de antejuicio.

Por medio un video compartido en sus redes sociales, el alcalde de Mixco, Neto Bran, informó que le retiraron la inmunidad por un caso de un caso que está cobrando una deuda de 52 millones de quetzales.

“Ya este es un caso viejo que ustedes me han oído hablar del tema durante años atrás. Ya me embargaron el sueldo y me quisieron embargar propiedades”, aseguró el jefe edil.