Neto Bran viaja a El Salvador y pide que le donen vacunas para la población de Mixco

El jefe edil informó que viajó a la Casa Presidencial del país vecino para pedir de manera personal a Nayib Bukele una donación humanitaria.

El alcalde de Mixco, Neto Bran, viajó a El Salvador para pedirle al presidente Nayib Bukele una donación de vacunas contra Covid-19 para inmunizar a la población mixqueña.

De acuerdo con el jefe edil, la solicitud de alcaldes hondureños lo motivó a realizar el viaje y hacer dicha petición al presidente salvadoreño.

“La respuesta (del gobierno de El Salvador a alcaldes hondureños) fue positiva y eso me animó, me subí al carro y me vine a El Salvador”, expresó Bran.

La semana pasada se dio a conocer que el gobierno salvadoreño envió una donación de vacunas anticovid como respuesta a la solicitud de varios alcaldes hondureños.

La cuenta de la cancillería en Tegucigalpa destacó en Twitter que “la donación de 34.000 dosis de vacunas anunciada hoy en San Salvador demuestra que es posible anteponer la salud a la geopolítica, y que no hay bloqueo donde hay hermandad. En nombre de Honduras muchas gracias a nuestros hermanos”.

Neto Bran critica vacunación

El jefe edil publicó un video en el que reveló el contenido de la carta que dirigió al mandatario salvadoreño.

En la misiva, hace referencia de que la vacunación en Guatemala es muy lenta. Asimismo, destacó algunos señalamientos en relación a la mayor compra de vacunas que realizó el gobierno guatemalteco y que está siendo investigada por la Fiscalía contra la Corrupción.

Aseguró que con el ritmo de vacunación en Guatemala la población estará inmunizada “en años” e hizo referencia de un deficiente manejo de la pandemia por parte del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

(Visited 871 times, 871 visits today)