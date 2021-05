Giammattei asegura que enfrenta a “enemigos” dentro del gobierno

El mandatario participó en un acto para la presentación de un informe económico del Banco Mundial (BM).

El presidente, Alejandro Giammattei, participó este martes en un acto público por la presentación del reporte Doing Business del Banco Mundial (BM) en el Palacio Nacional de la Cultura, espacio en el que habló en su discurso sobre “luchas y enemigos dentro del mismo gobierno”.

El mandatario se aquejó y dijo que ha tenido que soportar las acciones de “enemigos dentro del propio gobierno” que buscan verlos fracasar.

El mandatario señaló además que hubo intentos de bloqueo y finalmente agradeció al sector empresarial:

“Incluso (de) enemigos dentro del propio gobierno tratándonos de bloquear todas las iniciativas, con el único fin y propósito de que el gobierno fracase. Este gobierno no va a fracasar, como no lo hemos hecho hasta este momento. Y no va a fracasar porque confiamos en la clase empresarial en Guatemala, porque sabemos que vamos a lograr mejorar la economía aún más de lo que ya lo mejoramos”.