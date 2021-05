Niñas migrantes abandonadas por coyotes son rescatadas; dos son guatemaltecas

Los traficantes dejaron abandonadas a las menores de edad a orillas del Río Grande; son dos guatemaltecas y tres hondureñas.

Cinco niñas fueron abandonadas por coyotes (traficantes de personas) el sábado, 9 de mayo, a orillas del Río Grande, a inmediaciones de Eagle Pass, Texas; dos son guatemaltecas y tres hondureñas.

Esto fue dado a conocer por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) que indicó que las menores guatemaltecas fueron identificadas como: Ashlei Mariana Sánchez Soto, de 5 años; y la bebé de 11 meses Valeria Yamileth Sánchez Soto.

Las menores fueron rescatadas por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y trasladadas a Uvalde, Texas, por cuestiones de seguridad, en donde recibieron atención médica.

También se dio a conocer que la menor de cinco años presentaba un cuadro de fiebre por lo que fue llevada al Memorial Uvalde Hospital; actualmente se encuentra estable.

