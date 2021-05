Cinco guatemaltecas cuentan sus historias en el Día de la Madre

Cinco mujeres; María Albertina, Sandra, María, Crista y Jennifer, compartieron qué significa para ellas ser madres, cada una con una historia de vida distinta.

Hoy se celebra el Día de la Madre. Flores, pasteles y muchos mensajes son habituales en este día que especial que incluye en muchas ocasiones, no solo a la madres, sino abuelas, tías, hermanas o inclusive amistades o compañeras de trabajo.

El sentimiento de conmemorar a las mamás lo viven de forma distinta María Albertina, Sandra, María, Crista y Jennifer. Cada una compartió, desde distintas perspectivas, lo qué significa para ellas cumplir con el papel de ser mamás.

Sus historias retratan una parte de lo qué representa ser madre en Guatemala.

Las cinco se encontraban en la sexta avenida de la zona 1, en el centro de la capital, por distintos motivos. Algunas celebraban, otras compraban, por un compromiso, o incluso trabajando.

Tal fue el caso de María Albertina, 54 años, quien cuida de su hijo debido a una enfermedad que padece, razón por la que siempre está cerca de él para los cuidados que necesita. Para ella su razón de madre la mantiene con deseos de salir adelante, pese a las adversidades.

“Mi hijo está enfermo y por la situación que estamos pasando, pido ayuda para que las persona me ayuden. Yo les digo hoy a las madrecitas que Dios las bendiga, que las guarde y las cuide y que así salgamos adelante. Mi mensaje para ellas es que Dios las guarde de la enfermedad”, dijo María Albertina.

“Para mí es difícil ser mamá porque debo ver qué puedo hacer para mantenerlo. Para mí, mi hijo es oro y para mí, yo soy buena madre para él”, comentó.

Sandra López dijo que este año será el primero en que celebra el Día de la Madre.

“Más tarde voy a celebrar el Día de la Madre, lo voy a celebrar con mis hermanos. Mi beba tiene un año. Soy feliz de ser madre y tener a mi bebé porque sino es como si no tuviera nada. Ahora soy muy feliz porque puedo jugar con ella. Es la primera vez que voy a celebrar el día de la madre”.

“No lo considero cansado, estoy muy feliz de ser mamá. Vendo números de la lotería, luego voy a mi casa y hago las tareas como lavar ropa y cocinar. Cuido a mi bebé. Llego a la casa y le cocino atol y le doy su comida”, compartió.

María Gómez, de 26 años, comparte con sus hijos este 10 de mayo. Eliú Alexander, José Roberto e Itan Baltazar, los tres de apellido Gómez, son su orgullo y, para ella, lo que le ha dado fuerza.

“Estoy muy feliz porque no cualquiera puede ser mamá. Estoy orgullosa de mis tres hijos. Ser mamá me ha hecho más fuerte por los golpes que la vida, ellos son la fuerza que Dios manda para que uno se apoye en ellos. Ser madre es lo más bonito que hay en el mundo”, aseguró.

Crista Hernández, tiene cinco hijos con los que espera celebrar esta fecha, junto a otros familiares.

“Pues me han dicho que me quieren mucho, que me aprecian. Hoy me dan mucho afecto y tratamos la manera de estar todos unidos”.

Al hablar sobre la experiencia como mamá, dijo que “es inexplicable el sentimiento, es una amor incondicional. Nuestra labor no es tan fácil, pero con Dios la vamos emprendiendo cada día. Las fechas de nacimiento de ellos es lo más importante para mí”.

Jennifer Pérez, 27 años, tiene dos hijos y son el motivo por los que “lucha día a día”.

“Recibo muchas felicitaciones y abrazos. Esperando a la noche para que el esposo llegue a celebrar con uno. Es una experiencia única el nacimiento de un hijo, con cada uno se vive diferente. Con el nene fue una cosa y con la nena otra. Para mí ser madre es todo; por ellos es que uno lucha día a día”.

“Le mando fuerzas y ánimos porque madre perfecta para todos no hay, pero para los hijos siempre somos la mejor mamá”, respondió.

