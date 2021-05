Hombre mata a seis personas en un tiroteo durante un cumpleaños en EE. UU. y se suicida

Las investigaciones preliminares revelaron que varias familias se habían reunido para una fiesta de cumpleaños en un parque de remolques, cuando ocurrió el tiroteo en el interior de uno.

Un hombre abrió fuego el domingo en una fiesta de cumpleaños en Colorado, matando a seis personas antes de suicidarse, dijo la policía estadounidense.

La policía de Colorado Springs respondió a una llamada de emergencia en la mañana del domingo en un parque de casas rodantes, donde encontró a seis adultos muertos a tiros y a un hombre adulto que estaba gravemente herido.

El herido fue trasladado a un hospital local, donde luego falleció.

Las investigaciones preliminares revelaron que las familias se habían reunido para una fiesta de cumpleaños dentro de uno de los remolques cuando ocurrió el tiroteo.

“El sospechoso, novio de una de las víctimas femeninas, condujo hasta la residencia, entró y comenzó a disparar a la gente en la fiesta antes de quitarse la vida”, indicó la policía en un comunicado. “Todavía estamos investigando para determinar un motivo”.

To our community-

Here is the latest information on this morning's homicides, to include what we know so far, a message from Chief Niski, & more.

We are still early in this investigation. As more info becomes available, we will release as appropriate.https://t.co/TiGWnX3dUc

— Colorado Springs Police Department (@CSPDPIO) May 9, 2021