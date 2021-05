UNE pide interpelación contra titular del Ministerio de Energía y Minas

Tras el aviso de una interpelación en su contra, el titular de Energía y Minas, Alberto Pimentel dijo que la petición es "espuria" y se trata de un "ataque personal".

“Soy respetuoso de la ley y es un derecho que asiste a los diputados”, afirmó el titular del Ministerio de Energía y Minas, Alberto Pimentel, luego que los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) solicitarán una interpelación en su contra.

Los diputados cuestionaron a Pimentel por un contrato por la construcción de una línea de transmisión que fue concedida a la empresa Guarmesa, pero consideraron que el funcionario no ha rendido cuentas en su totalidad.

Piden interpelación

El diputado Jairo Flores lo afirmó así al indicar que existe una “negativa para entregar cuentas” sobre eventos valorados por más de Q600 millones para la construcción de plantas de transmisión eléctrica.

“Él no quiere dar explicaciones, ni hacer bulla porque se le está adjudicando a él mismo, a su empresa Fersa. Su hermano, Eduardo Pimentel, es accionista, donde ellos tienen negocios con empresas paralelas donde no aparecen ellos, pero son de ellos. Como el ministro no quiere dar explicaciones nos obliga a presentar la interpelación”, dijo Flores antes los medios de comunicación.

La UNE anuncia la solicitud de interpelación al Ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, por irregularidades y dudas en millonarios contratos adjudicados por el INDE. “Hay señales ascendentes de corrupción en el @MEMguatemala y en el @INDEGUATEMALA” denuncian diputados. pic.twitter.com/SIbHMDFpaU — Bancada UNE (@UNEBancada) May 4, 2021

Pimentel responde

Junto a Pimentel fueron citados los integrantes de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Electrificación (INDE). Fue al concluir la reunión que el funcionario dijo que “a los diputados de la bancada UNE no les interesa conocer sobre la cartera”, sino atacarle personalmente.

“Una queja, mentira o acusación espuria, aunque provenga de un diputado, merece ser investigado. Ellos mismos le pidieron a la Contraloría General de Cuentas que lo investigue, y la Contraloría les ha dicho que va investigarlo. Si la Contraloría encuentra algún acto ilícito, pues tendrá que perseguirse”, afirmó Pimentel.

