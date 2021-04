Congresista Sires: “La asociación de EE. UU. es con con el pueblo de Guatemala, no con las élites depredadoras”

Esto dijo el congresista estadounidense Albio Sires al referirse a la ayuda que la vicepresidenta Kamala Harris ofreció por $310 millones para países del Triángulo Norte.

Este martes, 27 de abril, el congresista demócrata Albio Sires, presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental, emitió una declaracion luego de que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció la ayuda de $310 millones en asistencia humanitaria adicional para Guatemala, Honduras y El Salvador.

@VP Harris’ announcement of assistance to the Northern Triangle will help communities battered by the pandemic, two hurricanes, and the impacts of climate change. To stem irregular migration, we must start by addressing the crisis in Central America. Read my statement here: pic.twitter.com/3Yjex2QIt8

— Albio Sires (@RepSires) April 27, 2021