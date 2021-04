Resaltan que coordinación intersectorial para vacunación se dirija al Ministerio de Salud con transparencia

La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia negó que se haya creado una comisión presidencial para incluir al sector empresarial en el avance de la vacunación contra Covid-19.

Luego de que se filtraran documentos sobre la conformación de equipos intersectoriales para apoyar a la vacunación contra Covid-19, se analizó en el programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas.

Patricia Letona, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, explicó que luego de las aglomeraciones que se registraron en Semana Santa en los centros de vacunación se decidió formar equipos de apoyo para el Ministerio de Salud para mejorar los procesos de registro y vacunación.

Sin embargo, Letona negó que se haya creado una comisión presidencial para estas funciones y que únicamente se trata de mesas de trabajo intersectorial.

#EUCoronavirus Zulma Calderon, Defensora de la Salud de la @PDHgt: "Nos tomó por sorpresa la creación de esta comisión, o mesa técnica, porque tenemos que tener presente que dentro del Plan Nacional de Vacunación esta figura no existe" pic.twitter.com/8ztUSg37wz — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 23, 2021

La diputada y exministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, criticó que la creación de una comisión presidencial, con nombre de mesa técnica, genera muchas dudas porque hay opacidad.

“Pareciera si es un espacio político o técnico, no hay fundamento legal, no están claras sus funciones, no hay transparencia”, expresó .

Indicó que una comisión como tal socava la rectoría de la ministra de Salud, quien debe liderar todas las acciones relacionadas con la vacunación. Además, criticó que aún no se haya nombrado un titular para el viceministerio técnico.

Carmen Salguero, coordinadora del área de salud de Fundesa, precisó que es importante la coordinación intersectorial para avanzar con un plan de vacunación exitoso.

Señaló que el Ministerio de Salud ha realizado cuatro requerimientos específicos para el sector empresarial:

Creación de kioscos para el registro digital de la población

Establecer más puestos de vacunación, con lugares aptos para este propósito

Comunicación y pauta para información a la población

Implementación de un call center para dudas

Asimismo, informó que en mayo se inaugurará el primer centro de vacunación de alianza público-privada en Centra Norte.

Vacunación: el objetivo de la coordinación

Por su parte, Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, resaltó que es importante que cualquier apoyo intersectorial sirva para fortalecer al Ministerio de Salud, siempre respetando la rectoría de la cartera en temas de salud y vacunación.

Calderón destacó que ya se habían cuestionado los espacios que no fueron tomados en cuenta en el Plan Nacional para la Vacunación contra Covid-19, en donde no están siendo tomadas las universidades y otros sectores.

Hernández Mack resaltó la importancia de la articulación de varios sectores para avanzar en el proceso de la vacunación, ya que el desafío del Ministerio de Salud es mayor al tener que vacunar una población completamente diferente. Sin embargo, destacó que es la cartera de Salud la que debe liderar esta articulación y hacerlo con transparencia.

#EUCoronavirus Lucrecia Hernández Mack, diputada y exministra de Salud: "Necesitamos que cuando vengan las vacunas el país esté preparado para administrarlas (…) necesitamos que las articulaciones se den en todo nivel; cerrar las brechas" pic.twitter.com/LLpKAxgJio — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) April 23, 2021

(Visited 63 times, 63 visits today)