Ministra hace un llamado ante el aumento de muertes de jóvenes por el Covid-19

La ministra de Salud, Amelia Flores, expresó su preocupación por la muerte de mujeres y adultos jóvenes a causa del Covid-19.

“Ya no cabe más gente en los hospitales, esa es la realidad”, declaró este lunes la titular de Salud, Amelia Flores, sobre el impacto de la pandemia del Covid-19 en estos momentos en el país.

La funcionaria advirtió que las muertes a causa del virus siguen en aumento, al igual que los nuevos casos y la ocupación de casos críticos de la enfermedad.

Llamado a los jóvenes

La saturación en los hospitales llegó a tal punto que a nivel nacional quedan disponibles entre 100 y 120 camas para atender casos con síntomas graves, advirtió.

“Llama la atención que en la última revisión tenemos más mujeres fallecidas y personas jóvenes. Hemos identificado a personas de 25 a 32 años. Da muchísima más preocupación porque la gente joven pensaba que nunca llegarían al hospital”, afirmó Flores.

“Es importante que cuidemos a nuestros adultos mayores. Con eso no quiere decir solo encerrar a los adultos mayores, quiere decir que los jóvenes no lleguen de lugares donde puedan contagiarse y luego lleguen a sus hogares donde hay adultos mayores”, aconsejó.

Según Flores, a muchas de las personas que resultaron contagiadas “les han llevado” el virus a la casa. “Personas jóvenes que han estado de parranda”, aseguró.

Los hospitales de la red pública y temporales COVID-19 presentan alta demanda de pacientes, muchos en estado crítico. El personal de salud te pide por favor continuar con las medidas de prevención, el COVID-19 no ha desaparecido, sigue entre nosotros. pic.twitter.com/klWVMRXSay — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) April 18, 2021

“Lo que menos queremos es que la gente llegue grave, no por no querer atenderla. Las personas no quedan igual, este virus provoca mucha inflamación dentro del organismo y no es fácil que se reduzca. Las personas tienen diversas reacciones, si es que salen (del hospital)”, continúo.

Críticas por nuevas restricciones

La ministra dijo que se recibieron múltiples críticas por las medidas como la reducción de aforo.

“Pareciera que a la mayoría de la población ya no le importa (…) se canta, se bebé y se come sin mascarilla”, expresó. A su vez, prevé que debido a las fiestas la propagación del virus seguirá siendo significativa y los datos se verán en los próximos 15 días.

