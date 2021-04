Castillo en desacuerdo con el estado de Prevención por la pandemia

El presidente en funciones, Guillermo Castillo, reiteró que no está de acuerdo con el estado de Prevención por la Covid-19.

El presidente en funciones, Guillermo Castillo, reiteró que no está de acuerdo con el estado de Prevención que se declaró la semana pasada, al considerar que hay sectores muy golpeados por la pandemia de la Covid-19, uno de ellos el turismo.

El funcionario dijo que es “muy difícil que el decreto se derogue porque los ministros lo firmaron”, pero espera el regreso del presidente Giammattei, quien viajó a España para participar en la Cumbre Iberoamericana, para considerar si se revierten las medidas porque según dijo, ya que hay algunos sectores que así lo piden.

Sobre las medidas, cuestionó que se haya sugerido por parte del Gobierno que se evite la venta del licor.

“¿Qué estamos evitando, que consuman licor o que estén sentados juntos compartiendo? eso parte de lo que el Ministerio de Salud debe analizar bien, para que las medidas no afecten a las actividades que realicen las personas”, dijo Castillo.

A su parecer, dijo que varias de las medidas afectan el mejoramiento de la economía y la estabilidad en el empleo.

Castillo dijo que el tema del Covid-19 se resuelve con la vacuna y con las medidas sanitarias.

“Las medidas de bioseguridad, como la vacuna, son las únicas soluciones al contagio. Debemos seguir manteniendo un balance entre la protección, la vida social y la economía”, resaltó.

Entre las prohibiciones que contempló el Ejecutivo para los próximos 15 días están las manifestaciones públicas o espectáculos. En caso de que se realicen sin la autorización se permite disolverlas por la fuerza.

La titular de la cartera de Salud, Amelia Flores, declaró en conferencia de prensa que hubiese deseado que las restricciones fueran “mucho más fuertes”.

Con relación al tema del expendio de bebidas alcohólicas, indicó que hay casos en los que las personas sostienen reuniones en las que no se utiliza la mascarilla correctamente.

“El dejar de ingerir alcohol no hará que las personas se contagien más o no. La persona se toma dos tragos, se quita la mascarilla, canta, ríe y no se la vuelve a poner. Pero eso no es lo grave, en los hospitales se ha incrementado mucho la atención por accidente de tránsito, baleados o incidentes por arma blanca, que tienen origen en las fiestas y salidas por la noche”, especificó Flores.