Adobe de luto: muere su fundador Charles Geschke

La compañía detrás de Photoshop, el formato PDF y demás aplicaciones conocidas expresó su profundo pesar por la noticia.

Charles Geschke, el padre del PDF y fundador de la compañía de software Adobe, murió el viernes, según anunció la empresa californiana en un comunicado.

Geschke trabajó para la división de investigación y desarrollo de Xerox en Silicon Valley (California) en los años 70, donde desarrollo software para trasladar palabras e imágenes a documentos impresos junto con John Warnock, que se convertiría en su socio en Adobe.

Adobe creó el formato de documentos digitales Portable Document Format o PDF en 1993 y pese a los cambios tecnológicos con el paso del tiempo sigue siendo un estándar de publicación de documentos digitales.

La compañía que cofundó Geschke cambió el mundo de las publicaciones, la impresión y la comunicación digital con varios software como Photoshop, Acrobat o Illustrator, que se han convertido en herramientas esenciales para editores y creativos.

El meteórico éxito de Adobe lo llevó a ser víctima de un secuestro durante varios días en 1992, hasta que el Buró Federal de Investigación (FBI) lo rescató.

En un comunicado emitido el domingo, Adobe lamentó la pérdida de su fundador y aseguró que Geschke falleció rodeado de sus seres queridos, aunque no dio detalles sobre las causas de su muerte.

Geschke, nacido en 1939, era hijo de un linotipista de Ohio, que trabajaba trasladando imágenes de placas a periódicos y revistas, un proceso que más de medio siglo después revolucionaría para siempre Adobe.

We’re deeply saddened to share that our beloved co-founder, Dr. Chuck Geschke, has passed away. Chuck was a hero and guiding light for so many of us in the technology industry. He leaves an indelible mark on our company and the world. https://t.co/NYoZI29num pic.twitter.com/FhNY8iN7Dx

— Adobe (@Adobe) April 17, 2021