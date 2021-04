Kamala Harris anuncia visita a México y Guatemala para abordar migración

La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris dijo que pronto viajará a México y Guatemala para discutir las causas de fondo de la migración hacia la frontera sur.

La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris anunció este miércoles que pronto viajará a México y Guatemala para discutir las causas de fondo de la migración irregular hacia la frontera sur del país norteamericano.

Harris afirmó a periodistas que estaba “complacida” de hacer su primer viaje a la zona en el que planea visitar ambos países, aunque no especificó una fecha.

La vicemandataria se reunió con su asesora de seguridad, Nancy McEldowney, y asesores externos para abordar sus perspectivas del Triángulo del Norte de Centroamérica.

El encuentro entre la funcionaria y los expertos tuvo como objetivo conocer las causas de fondo de la migración, ayuda humanitaria, desarrollo económico, resiliencia climática, transparencia, y buena gobernanza.

Harris indicó que el presidente estadounidense Joe Biden le pidió al secretario de Seguridad Interior (DHS), Alejandro Mayorkas, que se ocupe de la frontera.

“A mí me encomendaron abordar las causas fundamentales” que llevan a la migración, afirmó la vicepresidenta.

NEW: @VP tells me she will soon take a trip to the Northern Triangle to discuss the root causes of northern migration. Will include stops in Mexico and Guatemala pic.twitter.com/6vAsaUtj5G

— Christian Datoc (@TocRadio) April 14, 2021