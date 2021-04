Giammattei habla sobre la visita de Kamala Harris al país

"De hecho fue lo que hablamos con ella, yo le hice la invitación a que viniera a Guatemala", aseguró el presidente Alejandro Giammattei.

El miércoles, 14 de abril, se dio a conocer que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que pronto viajará a nuestro país y también a México.

Esto con la finalidad de discutir las causas de fondo de la migración irregular e la frontera sur de su país.

A este respecto, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, emitió algunas declaraciones.

Al ser consultado sobre la intención de la vice mandataria estadounidense de venir a Guatemala, Giammattei respondió:

Con esto el presidente hizo referencia a que a finales de marzo ambos funcionarios públicos sostuvieron una conversación telefónica.

Dicho sea de paso, en esa oportunidad la Casa Blanca indicó en un comunicado que Harris reiteró a Giammattei “sobre los esfuerzos de Estados Unidos para aumentar la asistencia humanitaria a Guatemala, Honduras y El Salvador. Acordaron explorar oportunidades innovadoras para crear empleos y mejorar las condiciones para todas las personas en Guatemala y la región, incluso mediante la promoción de la transparencia y la lucha contra la delincuencia”.

Asimismo, Giammattei también fue consultado sobre los supuestos acuerdos fronterizos que se habrían tenido entre Estados Unidos y Guatemala, a lo que contestó:

“Fue una confusión de la vocera que confundió todos los términos de la reunión. No tuvimos nio siquiera que desmentirlo nosotros, ellos mismos lo reconocieron. Que no hay acuerdos, lo que hay es buena voluntad de querer trabajar juntos, ¿llegaremos a acuerdos? sí. Pero, no están sobre la mesa todavía ni siquiera qué acuerdos podrían ser. Ahorita estamos en la discusión de los planes de trabajo que podrían ser”.