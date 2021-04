“Los dos aspectos de fondo no tienen ningún contenido”, Gloria Porras

La magistrada electa por el Consejo Superior de la Usac conversó con Publinews luego de que la alianza legislativa no la juramentara como magistrada a la CC para un nuevo periodo.

La delegada por la universidad estatal al máximo tribunal, Gloria Porras, señaló de confabulaciones entre varios actores para impedir que continúe en la Corte de Constitucionalidad.

¿Le preocupa quedarse sin inmunidad debido a los amparos?

—No mantengo inmunidad porque es una nueva magistratura. Los planes que puede haber, tengo que esperar a cada momento. Las acciones que presentaron antes las salas son de los mismos actores que han estado acosándome durante varios años, voy a observar con calma lo que sucede y actuar en congruencia.

¿Cómo califica las acciones que usaron los diputados para no juramentarla?

—Las acciones no tienen ningún fundamento. Están objetando dos cuestiones, que la votación fue pública, que va de acuerdo con los principios de transparencia de elección de funcionarios, que debieran advertir al momento de selección. Y en otro amparo cuestionan que no soy docente de la Usac, que es un tema que sobrepasa cualquier límite de tolerancia y de conocimiento de la ley porque la Ley de Amparo, si bien exige que los aspirantes por parte del Consejo Superior preferentemente sean docentes, la palabra es clara, “preferentemente”, porque también hace exigible una experiencia administrativa, que yo la tengo a toda prueba. Los dos aspectos de fondo no tienen ningún contenido y los amparos son dilatorios, que veremos cómo se desarrollan.

Porras asegura no haber cometido delitos

¿Cuáles acciones tomará para resguardarse, ya que algunos esperan a que no tenga inmunidad?

—No hay comisión de ningún hecho delictivo por hacer decisiones en la Corte. Acá va a jugar un papel importante el Ministerio Público, que tendrá que pronunciarse o realizar alguna investigación. Trabajé casi 20 años en el área penal y no encuentro ninguna comisión de algún hecho delictivo. Vamos a esperar la tramitación, lo único que hay que tener claro es que cualquier apelación que venga en relación con este tema va a ser conocido por la octava magistratura que se acaba de juramentar.

¿Ha recibido respaldo nacional o de la cooperación extranjera?

—Todas las personas, entidades nacionales e internacionales que respaldan el Estado de derecho me lo han hecho saber. Eesde la Corte Interamericana y comunicados desde Ginebra, que han pedido que cese el acoso por ser una jueza independiente. No quiero mencionar nombres para no generar más confrontación

(Visited 31 times, 31 visits today)