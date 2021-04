Todd Robinson es nominado como subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley

Junto con Robinson, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nominó a 10 personas más, "líderes clave de la administración en Seguridad Nacional y Aplicación de la Ley". Robinson fue embajador de Estados Unidos en Guatemala de 2014 a 2017.

Este lunes, 12 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció su intención de nominar a 11 miembros de su administración para liderar la seguridad nacional y la aplicación de la ley en la Casa Blanca y en todas las agencias clave.

Esto se dio a conocer a través de un comunicado oficial publicado por la Casa Blanca, mismo el propio Robinson compartió en sus redes sociales.

Será el Senado estadounidense quien deba aprobar si Robinson es designado en el puesto que sugiere el presidente Biden.

Al respecto de esta nominación, el también exembajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, publicó en sus redes sociales que Robinson “es una excelente opción” para el puesto.

Amb. Todd Robinson is an outstanding choice for A/S for Intl Narcotics and Law Enforcement! Proven leader, experience in tough places overseas, tough but with a sense of humor. https://t.co/9by8fNSPvF

— Stephen McFarland (@AmbMcFarland) April 12, 2021