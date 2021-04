Detenciones en la frontera de Estados Unidos suben un 71% en marzo y tocan máximo en 15 años

El número de menores no acompañados registró un aumento del 100% en un mes, al sumar más de 18.890 niños, según los datos publicados este jueves por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

La cantidad de migrantes indocumentados detenidos en la frontera sur de Estados Unidos subió un 71% en marzo con respecto al mes anterior, sumando 172.331 personas, un máximo en 15 años que plantea un creciente desafío para el gobierno de Joe Biden.

El número de menores no acompañados registró un aumento del 100% en un mes, al sumar más de 18.890 niños, según los datos publicados este jueves por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Esos menores, admitidos en territorio estadounidense, representan un desafío logístico cada vez mayor para el gobierno, que tiene que albergarlos mientras espera reunirlos con algún familiar en el país.

El miércoles las autoridades informaron que tenían a su cargo a 20.000 niños migrantes no acompañados, 4.228 a cargo de la CBP y 16.045 bajo custodia del Departamento de Salud (HHS).

Para hacer frente al alza de estas cifras, el gobierno ha habitado bases militares y otros recintos para albergarlos.

Según el diario The Washington Post, el costo semanal de alojar a los menores suma cerca de 60 millones dólares.

Las cifras en la frontera “han estado al alza desde abril de 2020 debido a razones que incluyen la violencia, los desastres naturales, la inseguridad alimentaria y la pobreza en México y en los países del Triángulo Norte de América Central”, indicó la patrulla fronteriza.

“Esto no es algo nuevo”, afirmó Troy Miller, comisario interino de la CBP.

We continue to see an increase in monthly illegal migration along our Southwest border. We're committed to balancing the need to maintain border security, care for those in our custody, and keep the American people & our workforce safe. https://t.co/CRyVDXi8tz

— CBP Troy Miller (@CBPTroyMiller) April 8, 2021