Nuevo tiroteo en Estados Unidos deja dos heridos y un muerto

Un tiroteo en la ciudad de Frederick, en el estado de Maryland, en el noreste de Estados Unidos, dejó dos personas heridas de gravedad y un fallecido, informaron la mañana de este martes autoridades locales.

Por medio de una alerta en su cuenta de Twitter, el Departamento de Policía de Frederick advirtió que estaba respondiendo a la escena, y se refirió a un “atacante activo en la cuadra 8400 de Progress Drive”.

“Actualmente, hay dos víctimas y un sospechoso ha sido neutralizado”, agregó la policía, aunque no estaba claro el número total de afectados por el ataque armado.

