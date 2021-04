Los integrantes de la pesquisidora decidieron revisar primero el expediente para luego proponer los actores que deben comparecer ante esa mesa de trabajo.

Por unanimidad, los integrantes de la comisión pesquisidora contra los dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) acordaron reunirse cada lunes para discutir sobre el antejuicio.

En la primera reunión de trabajo, los diputados acordaron analizar el expediente. Para que la próxima semana se acuerde cuáles serán las partes citadas ante la pesquisidora.

No obstante, a los dos magistrados se les permitirá que remitan un informe sin necesidad de presentarse.

El presidente de la comisión, Mario Taracena, aclaró que no “tendrán prisa” para rendir la recomendación de levantar o no la inmunidad.

Aunque recordó que algunos de sus compañeros ya le han sugerido “hundir a la magistrada Porras”.

Taracena recordó que la comisión tiene 60 días para entregar el informe, pero en caso de ser necesario se pedirá una prórroga al pleno.

Taracena cuerda los límites de la pesquisidora

Asimismo, insistió en que no son jueces para indicar si existe algún delito.

La denuncia contra los magistrados Gloria Porras y Francisco de Mata fue planteada por la Asociación de Dignatarios de la Nación, dirigida por Guillermo Pellecer. Por estar en contra del amparo que frenó la expulsión del embajador de Suecia, Anders Kompass, por el presidente Jimmy Morales y su canciller Sandra Jovel. Dicha asociación gestionó recibir apoyo financiero por parte del Congreso, pero al no aprobarse el presupuesto no lograron ese beneficio.

Sin embargo, existen dudas de que se conozca el antejuicio, ya que en 2018 se otorgó un amparo provisional para detener dicha acción del Congreso. Asimismo, el presidente de la pesquisidora insistió que la responsabilidad de cada integrante de esa comisión es personal. Por lo que no deben dejarse de presionar por sus bloques legislativos.

También, el presidente de la pesquisidora de trabajo aclaró la libertad que tienen los diputados para hacer las declaraciones cuando sean abordados por los medios de comunicación.

