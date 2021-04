Quédate en casa: ¡Descarga estos juegos gratis de PlayStation!

Hasta 10 juegos gratis llegan para todos los usuarios de PlayStation con la iniciativa “Play at Home”.

Sony nos invita a quedarnos en casa durante estas fechas, ofreciéndonos varios juegos gratis como parte de su iniciativa “Play at Home”, los cuales estarán disponibles para todos los usuarios de PlayStation, tengan o no una membresía activa de PlayStation Plus, por un tiempo limitado.

Así, Sony ofrece esta vez un total de 10 juegos totalmente gratis, de los cuales nueve se encuentran disponibles desde el pasado 25 de marzo, y uno más que llegará a partir del próximo 19 de abril. Y no se trata solamente de títulos independientes, sino también de juegos triple A.

“Esta vez, nos centraremos en una selección de juegos gratuitos de algunos de nuestros principales socios independientes, además de la oferta de prueba extendida anunciada anteriormente para Funimation (o Wakanim) en los países donde estén disponibles”, señala PlayStation en su blog oficial.

¿Cómo obtenerlos?

La forma de poder conseguir los juegos de la iniciativa “Play at Home” es muy sencilla. Lo único que debes hacer es entrar en la ficha del juego, o sea, acceder a su perfil en la PlayStation Store (a partir de la fecha en la que este se encuentre disponible).

Una vez allí, debes pulsar el botón “Añadir a la biblioteca” que te aparecerá cuando el juego esté en promoción. Al hacer esto, el juego será tuyo y podrás descargarlo y jugarlo cuando quieras.

Recuerda realizar esta acción dentro del tiempo en el que esté disponible el juego. De lo contrario, no podrás descargar los juegos gratis de “Play at Home” una vez haya terminado la promoción.

¿Cuáles son los juegos gratis?

“Ratchet & Clank” (del 2 de marzo al 1 de abril)

“Abzu” (del 25 de marzo al 22 de abril)

“Enter the Gungeon” (del 25 de marzo al 22 de abril)

“Rez Infinite” (del 25 de marzo al 22 de abril)

“Subnautica” (del 25 de marzo al 22 de abril)

“The Witness” (del 25 de marzo al 22 de abril)

“Astro Bot: Rescue Mission” (del 25 de marzo al 22 de abril) / (Este título es exclusivo para PlayStation VR)

“Moss” (del 25 de marzo al 22 de abril) / (Este título es exclusivo para PlayStation VR)

“Thumper” (del 25 de marzo al 22 de abril) / (Este título es exclusivo para PlayStation VR)

“Paper Beast” (del 25 de marzo al 22 de abril) / (Este título es exclusivo para PlayStation VR)

“Horizon Zero Dawn: Complete Edition” (del 19 de abril al 14 de mayo)

