“Yo voy a ser el último guatemalteco en ser vacunado”, dijo Giammattei en actividad en Quiché

Durante su discurso en la entrega de semillas biofortificadas en San Antonio Ilotenango, Quiché, el presidente Alejandro Giammattei indicó que sería el último guatemalteco en ser vacunado contra el Covid-19.

“Porque primero va el pueblo, primero va la gente”, indicó.

Se vacunará de último

“Quiero decirles que yo voy a ser el último guatemalteco en ser vacunado, yo no me pondré la vacuna mientras haya un guatemalteco que no haya tenido la oportunidad de recibirla”, dijo el mandatario en Quiché.

Comentó que se continúa con la inmunización de la población por parte del Ministerio de Salud.

Mencionó que los cuatro hospitales de Quetzaltenango se encuentran con un 80 por ciento de su capacidad con pacientes de Covid-19.

“Esto por varias personas que dicen, es una gripe y ahí me aguanto, y resulta que no es una gripe, es coronavirus, y ahorita se debaten muchos entre la vida y la muerte. Y todo por no usar mascarilla, por no mantener el distanciamiento y por no lavarse las manos constantemente”, dijo.

Combate “exitoso”

Además, afirmó que en el proceso de combate de la enfermedad “hemos sido exitosos”. “Ya estamos vacunando, terminamos de vacunar a la primera línea, es decir, a los médicos, enfermeras, bomberos e incluso a médicos del IGSS”, añadió.

Asimismo comentó que se inició la vacunación en asilos de ancianos y que el próximo Jueves Santo se iniciaría la vacunación en la ciudad capital para las personas arriba de 80 años y próximamente se continuará con este grupo en el interior del país.

“Les pediremos a todos que lo único que tienen que llevar es su DPI para comprobar que tienen 80 años. Porque a mí nadie me creería que tengo 60 años, todo el mundo me mira como que tengo 30”, bromeó.

