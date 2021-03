Casos de Covid-19 aumentan previo a Semana Santa; hay poco avance en vacunación

El llamado a la prevención para no contraer el nuevo coronavirus se ha intensificado en los últimos días: Los contagios se incrementaron e incluso hubo casos más severos de la enfermedad. Ante ese panorama, las autoridades de Salud advierten que el próximo desafío será mantener los cuidados durante el descanso de la Semana Santa.

Desde este fin de semana fue masivo el tránsito de vehículos que se dirigían hacia el Pacífico. Largas filas se formaron a lo largo de la carretera a Palín, en Escuintla. Incluso el tránsito se detuvo debido al congestionamiento para pasar por las garitas de peaje.

El año pasado la población se acopló a una serie de restricciones para evitar que se propagara el virus SARS-CoV-2. La cartera de Salud indicó que está preparando un protocolo por Semana Santa que incluirá recomendaciones y medidas sanitarias.

Aumento

Los casos se elevaron durante las últimas semanas, dijo la ministra de Salud, Amelia Flores. En cadena nacional hizo énfasis en que los casos activos aumentaron. Hasta este sábado, la cifra oficial de casos activos era de 9 mil 806. Además, durante los primeros 20 días de marzo se confirmaron 13 mil 624 contagios.

Al menos cuatro hospitales tienen saturadas totalmente las áreas para pacientes afectados por Covid-19: temporal de Quetzaltenango (162%), Quetzaltenango (130%), San Juan de Dios (113%), temporal del Parque de la Industria (100%). “Esto realmente es preocupante. Se cree que los pacientes están llegando tardíamente a los servicios. Tenemos muchísima mortalidad en estos centros”, manifestó la funcionaria.

Recordatorio

El vicepresidente, Guillermo Castillo, recordó que la pandemia sigue, pero se han observado aglomeraciones, por lo que pidió a la población tomar precauciones y tener “conciencia que la situación se puede agravar si no se siguen con las medidas de bioseguridad”.

La titular de Salud explicó que en la playa es casi imposible contraer el virus, pero insistió en que en caso de que se esté fuera del círculo familiar se use en todo momento la mascarilla.

Semáforo

Los municipios en alerta roja por la crisis sanitaria se incrementaron a 97 en lugar de los 68 registrados hace 15 días. La actualización del semáforo epidemiológico mostró nuevamente una escalada.

Los municipios con alerta anaranjada (alta) son 107, cerca a los del periodo anterior que eran 114, mientras que 136 están en amarillo (media) y ninguno se encuentra en verde.

Alcalde

“Yo tengo las pruebas en las que me llamaron, ellos pueden hacer su investigación, no hay nada que esconder, pueden rendir su informe. Nunca tuve ninguna influencia de que me vacunaran. De hecho, a mí ya me dio Covid-19”, dijo el alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín, al confirmar que recibió la primera dosis contra el nuevo coronavirus.

El Ministerio de Salud ordenó una investigación a la vez que interpuso una denuncia penal contra el jefe edil al considerar que recibió la dosis aparentemente incumpliendo los criterios establecidos para la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación, que prioriza a los trabajadores de primera línea.

Atraso

Los profesionales del sistema de Salud, del Instituto Guatemalteco de Seguro Social y el sector privado piden ser tomados en cuenta en la campaña de vacunación. Han expuesto que la distribución no ha sido equitativa y que el Sistema de Información Gerencial de Salud para el registro debe ser fortalecido.

“La primera vacunación era dirigida a personal de primerísima línea; lamentablemente, muchos de los directores fallaron a la normativa y vacunaron a todo su personal y algunas personas que no llenaba las fases”, indicó al respecto la ministra de Salud.

Hasta ayer, sumaban 68 mil 852 las dosis aplicadas según la información oficial de dicha cartera.

