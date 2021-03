Las autoridades del país junto con el resto del mundo tuvieron que tomar medidas drásticas de movilidad durante 2020 con la aparición de la infección denominada Covid-19, que se detectó en Wuhán, China.

Un bote con gel antibacterial o alcohol y la mascarilla son insumos que desde hace un año decenas de personas no deben olvidar si saldrán de su casa por la pandemia. Asimismo, en la mayoría de lugares para ingresar se debe medir la temperatura.

Esas son algunas de las medidas que obligó a establecer la llegada del coronavirus SARS-CoV-2 al país.

A un año del anuncio del primer caso de Covid-19 que salió de China, en el país se lamenta la muerte de seis mil 531 personas. A la vez, se han identificado 181 mil 143 que han padecido de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Entre las primeras acciones que estableció el presidente, Alejandro Giammattei, estuvieron la restricción del transporte público. Y la implementación de toques de queda, así como la restricción de vehículos por número de placas. Asimismo, ordenó el cierre del Aeropuerto Internacional La Aurora y las fronteras terrestres y marítimas.

También se cerró el funcionamiento de los centros comerciales, hoteles y centros de recreación, por lo que la industria del turismo fue una de las más afectadas en la mayoría de los países.

Rotación de funcionarios y pide ayuda internacional

En medio del aumento de los contagios, el mandatario anunció la creación de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), la cual fue dirigida por Edwin Asturias, quien trabaja en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos.

Sin embargo, en el primer semestre de la gestión de Giammattei, Hugo Monroy renunció de la cartera de Salud debido a las críticas en su administración y dudas para el manejo de los casos.

Asturias fue designado para implementar el sistema de alertas por contagios en los municipios y que los negocios y actividades económicas pudieran funcionar.

Debido al abandono del sistema de salud, el gobierno instaló hospitales temporales para atender a pacientes con Covid-19; no obstante, las condiciones no fueron las prometidas.

La #VacunaCOVID19 AstraZeneca "es segura y eficaz, por eso continúa siendo recomendada en muchos otros países del mundo incluyendo las autoridades de Regulación de Referencia de la #OMS", informó hoy @OPSGuate

Médicos consultados coincidieron en que la pandemia obligó a todos a cambiar la rutina, desde estudiar hasta trabajar.

A la vez, se valoró más a los familiares, ya que el distanciamiento físico afectó a las personas, pues en algunos casos hubo pérdidas por la enfermedad y no se acompañó en el duelo.

El reto que señalaron los galenos es que el Ministerio de Salud debe mejorar el Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19, ya que en las primeras inmunizaciones se ha observado descontrol, especialmente en el IGSS y en los departamentos.

Cronología

Primer caso : En medio de una actividad del Organismo Judicial, el presidente anunció el primer caso en el país en un joven.

: En medio de una actividad del Organismo Judicial, el presidente anunció el primer caso en el país en un joven. Cuarentena : En cadena nacional, la noche del 16 de marzo Giammattei anunció la restricción de movilidad y el toque de queda.

: En cadena nacional, la noche del 16 de marzo Giammattei anunció la restricción de movilidad y el toque de queda. Cambios en Salud : Hugo Monroy fue uno de los primeros ministros que salió del Gabinete ante la crítica del manejo de la infección.

: Hugo Monroy fue uno de los primeros ministros que salió del Gabinete ante la crítica del manejo de la infección. Saturación en hospitales: La Procuraduría de los Derechos Humanos documentó la falta de atención a personas en los hospitales.

La Procuraduría de los Derechos Humanos documentó la falta de atención a personas en los hospitales. Vacunación: Salud proyectó recibir el primer lote de vacunas con el sistema COVAX en febrero, pero por problemas hasta ayer se recibió el primer lote.

Aciertos y desaciertos

Desinterés

Karin Slowing, doctora

Uno de los aciertos que se puede reconocer es el uso de la mascarilla y las medidas de prevención que tomó el presidente sobre la movilización para detener la expansión del virus. No obstante, la gestión de la pandemia ha dejado mucho que desear. Se observó una falta de visión en el respeto a la ciudadanía sobre información de los casos, el registro y trato de los pacientes, donde lo rescatable fue el trabajo de los médicos.

El Gobierno decidió levantar las restricciones de manera prematura para salvar la economía, lo cual fue el peor error, pues no hay un manejo adecuado de la pandemia y eso hace que el problema no desaparezca; no fue un problema de recursos, sino de gestión por desinterés, falta de organización y preparación. Los planes son ambiguos, no hubo desarrollo de logística clave y ahora son pocas las medidas.

Control y deficiencia

Nils Leporoswki, presidente del Cacif

El país es un ejemplo sobre el manejo de la infección. Si bien las medidas de prevención anticipadas desgastaron a la población y a la economía, ayudó a que la pandemia no se saliera de control. El sector empresarial adoptó la implementación de protocolos de prevención para que la reapertura fuera rápida. En el país no hubo un cierre total, como en otras naciones, lo que dejó de funcionar fueron los centros comerciales, los restaurantes y los hoteles, pero las industrias del agro y el comercio siguieron operando. El producto interno bruto solo tuvo una baja de 1.5%, la cual es la más baja de Latinoamérica. Donde se ha observado una deficiencia es en la compra de las vacunas, pues en estas fechas ya se estuviera vacunando a la población de forma masiva, pero todavía no se tiene certeza de cuándo vendrán. El Gobierno ha sido “muy lento en ese tema”.

Atraso

Jorge Ranero, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos

A pesar de que la crisis sanitaria llegó dos o tres meses después al país, golpeó al sistema de salud deficiente, tiempo que no se aprovechó por lo que la atención se vio reflejada en los hospitales, que se vieron abarrotados. Se observó un caos al principio de la pandemia y el pico de casos fue en junio, cuando se afectó la vida del personal sanitario. En el primer aniversario de la crisis sanitaria vemos falencias importantes, una de ellas es en el Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19, por lo que aún se está a tiempo de replantear la manera para el control de la infección. Se ha insistido en la modificación del registro de médicos privados que era excluyente y así garantizar que los médicos de primera línea en ese sector sean vacunados, pero se está dejando a discreción en áreas de salud en los departamentos y a interpretación personal.

