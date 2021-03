Un lote de 81 mil 600 vacunas llegará a mediados de marzo

Esto fue confirmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo Vila.

El ministro de Relaciones Exteriores (Minex), Pedro Brolo Vila, dio a conocer que se cuenta con un lote de 81 mil 600 vacunas del mecanismo Covax que llegarían al país a mediados de este mes.

Según indicó el canciller, esto fue confirmado el viernes pasado y sería una respuesta a la queja que el país realizó hace unos días a dicho mecanismo por el atraso de la llegada de las dosis para iniciar la inmunización.

Brolo aseguró que inicialmente se recibieron notificaciones por escrito de parte de Covax donde se informó de la llegada de un lote, lo cual fue anunciado en su momento por la ministra de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

No obstante, aseguró que posteriormente se indicó que no llegarían ni en la fecha ni con la cantidad que se había ofrecido. Por lo tanto “nosotros manifestamos nuestra preocupación y reclamo en torno a que no se están cumplimiento en los tiempos y cantidades que dijeron en el principio”, dijo.

El lote de más de 80 mil vacunas sería la primera dotación que estaría viniendo de manera gradual, permanente y constante, “esperamos nosotros, a mediados de este mes”, añadió.

“El pago ya se hizo , todo ya se cumplió de parte del MSPAS y Finanzas, ayer el ministro de Finanzas me confirmó que ya estaba hecho el trámite. Para hoy ya está resuelto el trámite a mi entender”, comentó Brolo.

Llegan las de India

Por otro lado, también se confirmó que este martes, 2 de marzo, llegará aproximadamente a las 11 de la noche el lote de 200 mil vacunas donadas por la India.

Se trata de dosis de Covishield, con licencia de AstraZeneca, aseguró Brolo.

También mencionó que después de toda la logística desde el ingreso de las vacunas por Combex, se entregarán al MSPAS.

“Todo va para la primera línea y estamos trabajando también en el trámite correspondiente a la donación ofrecida de 50 mil dosis de Sputnik V; esta semana esperamos que nos manden toda la información para continuar en el recorrido”, añadió.

