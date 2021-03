Exigen revisar honorabilidad de los candidatos a magistrados a la CC por el Colegio de Abogados

A pesar de que varios aspirantes a la máxima corte tienen señalamientos, el exrector Estuardo Gálvez sigue en la contienda electoral en el colegio profesional, cuya participación genera rechazos en diferentes sectores.

Las captura de abogados y participantes para llegar a la Corte de Constitucionalidad (CC) nuevamente provocó un cisma entre profesionales adscritos en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Diferentes sectores demandan revisar la honorabilidad e idoneidad de los candidatos en las entidades designantes al tribunal constitucional.

Sin embargo, el tribunal electoral del CANG preliminarmente no excluyó a Estuardo Gálvez de la contienda para que pueda llegar a la CC a pesar de que públicamente tiene orden de captura en el caso “Comisiones paralelas 2020”.

El candidato que logró el primer lugar en la primera vuelta es el magistrado Néster Vásquez, cercano al exmagistrado Héctor Pérez Aguilera, quien protegió a Otto Pérez Molina y apoyó que los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia tomaran posesión en 2014.

Aunque Gálvez indicó que se presentaría al juzgado para aclarar su situación, se refugió en un hospital privado, como lo hizo su compañero Murphy Paiz, rector de la Usac.

El expresidente del CANG Marco Sagastume explicó que el tribunal electoral es independiente y posee un reglamento de elecciones.

“Ellos deben determinar la honorabilidad de los candidatos, pero la orden de captura contra (Gálvez) por tráfico de influencias es posterior a la determinación del tribunal, tiene otras implicaciones por la fecha de la orden de captura y las elecciones de la CC”, comentó Sagastume.

Insistir en cumplir con requisitos

Las condiciones que deben cumplir los candidatos a magistrados a la CC están establecidas en la Constitución y en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Entre ellos está que deben ser de reconocida honorabilidad. Además, tienen que poseer méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

El director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), Juan Carlos Zapata, lamentó que el actual sistema de elección permita que suceda este tipo situaciones, como que candidatos señalados hayan pasado a segunda vuelta.

Zapata hizo un llamado a los colegiados para analizar su voto para que salga electa el profesional más adecuado, además de acudir a la votación.

“Precisamente, por la debilidad del sistema, se debe exigir que los candidatos cumplan con requisitos como la honorabilidad. También se debe pensar en una reforma a la elección de magistrados”, puntualizó Zapata.

Mientras que Andy Javalois, integrante de la Fundación Myrna Mack, resaltó que la elección en el CANG puede estar en riesgo, ya que el tribunal electoral ha tomado decisiones controversiales, por lo que se está a la espera de las resoluciones de ciertas acciones, pues no se tomaron en cuenta aspectos que se mencionan en la Constitución y en la Ley de Amparo.

El profesional del derecho señaló que la decisión de Gálvez de refugiarse en una clínica muestra la falta de idoneidad, poniendo en duda su honorabilidad, aunque no se cuestiona su inocencia, ya que no debería continuar en la segunda vuelta para magistrado.

“Hay asuntos pendientes de resolver en la Corte de Constitucionalidad que ameritan ser analizados y pueden tener consecuencias sorprendentes en el proceso, ya que es una situación que no se había visto, por lo que el sistema debe ser modificado”, agregó el abogado.

Por último, Javalois indicó que será necesario que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realice la evaluación a los dos sindicados, porque no se debe generar impunidad el ocultarse en un hospital.

Demandan jueces independientes

La Conferencia Episcopal de Guatemala se pronunció por la elección de magistrados a la CC, Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, en la que recomendó nombrar operadores de justicia independientes, que no sean elegidos o impuestos por organizaciones vinculadas al crimen organizado o al narcotráfico.

A la vez, cuestionó el abuso de la presentación de amparos por pactos ilegales que ponen en duda la aplicación de justicia, ya que es necesario un sistema de administración de justicia confiable con personas honorables y conocedoras del derecho.

