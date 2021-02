Dos magistrados del TSE explicaron qué es la escisión y por qué fue los motivó a plantear un cambio en el artículo que prohíbe el transfuguismo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó la semana pasada un proyecto de reformas a la ley electoral y de partidos políticos, destacando principalmente el tema del transfuguismo.

Al respecto, Irma Elizabeth Palencia y Gabriel Aguilera, ambos magistrados del TSE, explicaron qué motivó el cambio en la regulación, durante el programa “A Primera Hora de Emisoras Unidas”.

Aguilera dijo que no se está promoviendo el transfuguismo y esa figura se mantiene tal cual cuando un diputado renuncia a un partido o bloque.

Según el magistrado lo que se agrega en la reforma son los supuestos de hecho, circunstancias en las que los diputados no renuncian al partido político, sino que la causas que no se les pueden atribuir, por ejemplo la cancelación o expulsión de un diputado.

Aguilera explicó que el antecedente de este tipo de casos son de la elección pasada, en la que diputados que eran considerados tránsfugas lograron participar y se tomó en cuenta que su partido había sido cancelado, o bien, habían sido expulsados.

“Ellos no renunciaron voluntariamente al bloque legislativo, sino que una causal no imputable a ellos los hizo abandonar o separarse de la organización política. Esos casos no pueden ser catalogados como transfuguismo”, indicó.

Sobre la escisión y el transfuguismo

La escisión se trata de un rompimiento entre miembros del partido, en la cual ya no pueden llegar a acuerdos, en estos casos indicó Aguilar, el pleno no los considera una renuncia como tal.

“Por lo tanto se considera que los diputados que se puedan ver afectados por la escisión del partido, no deberían ser considerados tránsfugas”, especificó Aguilera.

La magistrada Irma Palencia indicó que el pleno, previo a presentar las reformas a la ley electoral, hizo un análisis integral de resoluciones a nivel de Latinoamérica y casos de Colombia y México.

A partir de esos estudios, según Palencia, se determinó que en caso de una expulsión, escisión, suspensión o cancelación de la organización se tendría que hacer una excepción. “El castigo a la prohibición (del transfuguismo) es arbitrario porque no es una causa atribuible a ellos como tal”, explicó.

Diputados se unen al debate

La atención por el tema del transfuguismo comenzó un día antes de que se tuviera acceso a la propuesta de reformas del TSE, cuando se filtró una enmienda y los diputados del Congreso comenzaron a debatirla.

En la agenda del día estaba previsto debatir reformas a la Ley Orgánica del Legislativo, la cual también regula y prohíbe el transfuguismo.

Ante el temor de que la enmienda fuera incluida en ese debate, los diputados de oposición tomaron la palabra y señalaron que podría tratarse de un intento para proteger a algunos diputados.

El diputado Óscar Argueta, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se unió al debate durante el programa e indicó que la enmienda sobre el transfuguismo parecía redactado por magistrados del TSE. A su parecer la enmienda coincidió con la presentación de las reformas al día siguiente.

“Pareciera que el artículo, tal como quedó redactado nuevamente, se los hubieran dictado a los magistrados del TSE. No se puede regular todo lo que pretenden en un solo artículo porque son fenómenos muy diferenciados”, dijo Argueta.

La diputada Lorena de León Teo, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, dijo que la ley será analizada el próximo 2 de marzo en una reunión que se llevará cabo con los magistrados del TSE.

