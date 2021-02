Thelma Aldana a Neto Bran: “yo me enfrente a la mafia y usted se unió a ellos”

La exfiscal y el alcalde de Mixco intercambiaron mensajes. Aldana incluso hizo referencias a la pelea entre Bran y el alcalde de Ipala.

La exfiscal general del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, respondió a un mensaje al alcalde de Mixco, Neto Bran en Twitter, luego que el jefe edil expusiera que es objeto de una “persecución política”.

La exfiscal que suele pronunciarse en redes sociales sobre los acontecimientos o a personajes de la política guatemalteca, publicó un mensaje haciendo referencia a Bran, quien luego respondió con otro mensaje.

La diferencia @netobran es que yo me enfrente a la mafia y usted se unió a ellos.

La publicación de Aldana fue el recién pasado 20 de febrero consiguió esparcirse y acumuló 455 replicaciones, fue citado en 60 ocasiones y sumó más de tres mil corazones.

Pero ese no fue el único mensaje de Aldana. En otra publicación volvió a arremeter contra el alcalde.

Así hizo referencia a la pelea en el ring que Bran tuvo con el alcalde de Ipala, Esduir Jerson Javier Javier, conocido como “Tres Kiebres”.

Las publicaciones de Aldana fueron reacciones a la denuncia de Neto Bran. El jefe edil busco respaldar sus argumentos y respondió que tiene pruebas para defenderse.

“¡Cierto! Pero no me di cuenta en su momento como eran, pero hoy con pruebas me defenderé en Guatemala”, respondió el jefe edil a la exfiscal.