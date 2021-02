Abogado acude a audiencia por zoom con filtro y aclara “no soy un gato”

El corto video se hizo viral de inmediato, ya que el juez que presidía la sesión cuestionó al abogado y los gestos del gato, entre de asombro, tristeza e incertidumbre, cautivaron a los usuarios en internet.

Para este miércoles estaba prevista una audiencia de una incautación civil en los juzgados de Texas, en donde el filtro del abogado Rob Ponton terminó por cautivar a los usuarios en internet.

La corta grabación ha sido ampliamente compartida en redes sociales y es que los gestos del juez con el filtro fueron la sensación.

El juez que presidía la audiencia, Roy Ferguson, comienza su interlocución diciendo: “Señor Ponton, creo que tiene un filtro activado en la configuración del video”.

“Augggh”, respondió un exasperado Ponton, mientras su mirada triste de gatito se pierde en la esquina de la pantalla, con los ojos aparentemente llenos de terror, vergüenza y tristeza.

“Everybody's face popped up except mine, mine was a cat” 😸

Texas Court Attorney Rob Ponton says he and his team still aren’t sure how the cat filter entered the virtual court room. https://t.co/D1INz5msuK pic.twitter.com/hpa1D1zT5i

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 10, 2021