“Aún se perciben las secuelas después de 45 años”: memorias del terremoto de 1976

Eddy Sánchez, exdirector del Insivumeh, hizo un llamado para que prevalezca la cultura de prevención en Guatemala.

Los treinta y cinco segundos del terremoto del 76 marcaron la vida de miles de guatemaltecos. Hoy, 45 años después, los recuerdos de lo que se vivió esa madrugada siguen muy presentes. Así lo describió Eddy Sánchez, exdirector del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en el espacio de A Primera Hora.

“No esperábamos que algo tan trágico sucediera. La vida corría normalmente. Fue una sorpresa un sismo tan violento. Fueron tan evidentes los ruidos que se escucharon en el suelo. Los que lo vivimos lo tenemos tan presente”, recuerda Sánchez sobre el suceso.

“Creo que muchos jóvenes desconocen del terror que se vivió y las secuelas que dejó. Aún se perciben las secuelas del terremoto después de 45 años”.

“Fue relativamente doloroso, principiando el 4 de febrero cuando me encaminé al observatorio meteorológico. Me fui a pie porque no se podía circular donde vivía. Ver en el Centro Histórico aquellas casas tan lindas en el suelo. Las personas, algunas llorando, otras con un trapo en la mano, en un estado de desastre. Fue doloroso”, relató Sánchez.