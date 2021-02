Prueba de Covid-19 no es obligatoria para estudiantes, ni maestros, advierte ministra

La ministra de Salud dijo que “es totalmente ilegal” exigir la prueba de Covid-19 para regresar a clases presenciales.

Ni estudiantes, ni maestros deben presentar una prueba de Covid-19 para regresar a clases presenciales. Así lo indicó la ministra de Salud, Amelia Flores.

La funcionaria estuvo acompañada de la ministra de Educación, Claudia Ruiz, al hacer la aclaración. La inquietud ha surgido por el eventual regreso a las clases presenciales que el Gobierno tiene previsto para este 2021, en medio de la pandemia del Coronavirus.

“Una prueba de hisopado no solo es molesta sino además no es técnicamente apropiada, pues en una persona sin síntomas (…) no es correcto que se haga”, explicó Flores.