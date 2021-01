Italia presenta moneda de 2 euros dedicada a los profesionales de la salud

La Colección Numismática 2021 de Italia contiene la moneda dedicada a las profesiones sanitarias, valorada en 2 euros y destinada también a la circulación ordinaria.

Italia dedicará este año una moneda de dos euros dedicada a los médicos, enfermeras y demás personal sanitario que ha hecho frente a la pandemia de Coronavirus en los hospitales.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Economía. Esta cartera y Finanzas y la Imprenta y Casa de la Moneda del Estado presentaron esta mañana la nueva Colección Numismática 2021, emitida por el MEF y acuñada por la Casa de la Moneda italiana.

Italy's mint stamped a new two-euro coin, which shows two frontline workers wearing masks with ‘thank you’ written above them pic.twitter.com/mXNbQxTK0s

