Ministra de Salud confirma que trabajan lineamientos para ferias por tema de Covid-19

El sector de las ferias trabaja para definir una normativa con la Unidad de Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud.

La Ministra de Salud, Amelia Flores, confirmó que han mantenido acercamientos con los representantes del sector de las ferias para definir una normativa en la que se establecerán lineamientos. Su declaración surge luego de que los trabajadores de las ferias llevarán a cabo una manifestación por el paro de labores debido a la pandemia del Coronavirus.

“Esta semana ya se reunieron con la unidad de Gestión de Riesgo que está trabajando con ellos una normativa para poder definir los lineamientos a trabajar con ellos”, afirmó Flores, al ser consultada sobre la postura de la cartera en torno a la protesta registrada este jueves.

“Sabemos que son importantes, que son personas que contribuyen no solo a la economía del país sino al esparcimiento de la población. (…) Algunos dicen que por qué estamos tomamos estamos medidas, otros que por qué no cerramos a toda la población, pero estamos claros que esto no nos lleva a nada y produce problemas emocionales de algún tipo, que en realidad necesitamos también como (sector) salud fortalecer”, indicó Flores.

A través de la reunión entre los trabajadores y la unidad de Gestión de Riesgo, la ministra afirmó que espera que se solucionen sus demandas.

Afectados económicamente

Los trabajadores de las ferias viajaron en una caravana de vehículos para solicitar al Gobierno que les permita retomar labores, además de manifestar su compromiso de mantener las medidas necesarias contra el Covid-19.

El grupo recorrió parte de la ruta al Pacífico con dirección a hacia la ciudad capital hasta llegar frente al Palacio Nacional de la Cultura en donde permanecieron por varias horas.

Varios de ellos manifestaron que su principal solicitud es que las autoridades les autoricen seguir operando para tener ingresos económicos. Algunos manifestaron que llevan más de 10 meses sin trabajo lo que dificulta su subsistencia.

Última actualización de casos

Con relación al tema del Covid-19, las autoridades de Salud dieron las cifras más recientes sobre los casos de Covid-19 a nivel nacional. Según el tablero el total de casos acumulados es de 157 mil 595 hasta el 27 de enero de 2021.

Actualización de casos Covid-19

Las pruebas registradas fueron 5 mil 957

Casos positivos: 799

Pacientes recuperados: 142 mil 320

Datos generales

Total de casos: 157 mil 595

Casos activos de coronavirus: 9 mil 732

Pacientes recuperados: 142 mil 320

Pacientes fallecidos: 5 mil 543

