VIDEO. Letra en español del himno para la JMJ Lisboa 2023

Este miércoles 27 de enero, los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud ya revelaron el himno que identificará a la JMJ Lisboa 2023.

El himno tan esperado por los jóvenes católicos se estrenó este miércoles. Se trata del tema que identificará a la Jornada Mundial de la Juventud que tendrá su sede en Lisboa, Portugal, en el 2023. La JMJ Lisboa 2023 ya ha revelado tres versiones de su himno:

En portugués

Internacional (varios idiomas)

En español

Letra: João Paulo Vaz

Música: Pedro Ferreira

Versión internacional:

Letra en español del himno JMJ Lisboa 2023

“HAY PRISA EN EL AIRE”

De todo el mundo a este lugar

salimos, volamos, llegamos aquí.

Con María, ensayamos un sí.

Queremos servir, hacer la voluntad

del Padre, nuestro Padre.

Llamado a estar con Cristo Jesús,

queremos dar, queremos estar

dispuestos al sí, a hacer como la Madre.

Coro:

Todos van a oír nuestra voz

levantemos los brazos, hay prisa en el aire.

Jesús vive y no nos deja solos:

ya no dejaremos de amar.

Tú que te estás buscando

sal a descubrir, ven a ver lo que vi.

Ven con nosotros, mira más allá

de lo que haces y que no te deja

sonreír y amar.

No mires atrás, no digas que no.

Escucha a tu corazón,

y formar parte, sin miedo, de esta misión.

Fue María quien primero acogió

la gran sorpresa de la vida sin fin.

Confiada y sencilla, quería recibir

Tan gran misterio de un Dios que es

siempre / Para ti y para mí.

No puedo callarme, no puedo dejar

de decir: «Mi Señor,

¡cuenta conmigo, no me callo!».

Sin tener dudas sobre su misión,

María, tan joven, se fue rápidamente

su casa y a la montaña subió

para ver a Isabel y pronto encontró

saludo, comunión.

¡Bendito sea el fruto, es mi Señor!

Y yo también quiero oír:

«¡Porque creíste, siempre serás feliz!».

Video de la versión en español:



Letra en portugués

“HÁ PRESSA NO AR”

De todo o mundo para este lugar,

partimos, voámos, chegámos aqui.

Com Maria, ensaiamos um sim.

Queremos servir, fazer a vontade

do Pai, nosso Pai.

Chamados a ser com Cristo Jesus,

queremos dar, queremos estar,

dispostos ao sim, fazer como a Mãe.

Coro:

Todos vão ouvir a nossa voz,

Levantemos braços, há pressa no ar.

Jesus vive e não nos deixa sós:

Não mais deixaremos de amar.

Tu que andas à procura de ti

parte à descoberta, vem ver o que eu vi.

Vem connosco, vem olhar para além

daquilo que fazes e que não te deixa

sorrir e amar.

Não olhes para trás, não digas que não.

Ouve o teu coração,

e parte, sem medo, nesta missão.

Foi Maria quem primeiro acolheu

a grande surpresa da vida sem fim.

Confiante e simples, quis receber

tão grande mistério de um Deus que é

p’ra sempre / Por ti e por mim.

Não posso calar, não posso deixar

de dizer: «Meu Senhor,

conta comigo, não mais calarei!».

Sem ter dúvidas da sua missão,

Maria, tão jovem, depressa deixou

sua casa e p’la montanha subiu,

p’ra ver Isabel e logo encontrou

saudação, comunhão.

O fruto é bendito, é o meu Senhor!

E eu também quero ouvir:

«Porque acreditaste, para sempre és feliz!».

Letra: João Paulo Vaz

Música: Pedro Ferreira

(Visited 6 times, 6 visits today)