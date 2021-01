PNC reporta seis capturas por violencia contra la mujer en Zacapa

Seis personas han sido detenidas por ese delito en ese departamento durante enero.

Casi por concluir este mes, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que suman seis los detenidos por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, en el departamento de Zacapa.

La captura más reciente por ese delito fue la de Robinson Alberto Gómez Aldana, en el barrio La ladrillera, en la zona 3 de ese departamento.

Exigen justicia por casos de violencia

Este domingo, un grupo de personas llevó a cabo una protesta para pedir un alto a la violencia de género y a los feminicidios tras reportarse seis casos de mujeres asesinadas, incluida una investigadora del Ministerio Público, la semana pasada.

“Qué exigimos, Justicia”, “El Estado femicida no me cuida, me cuidan mis amigas”, gritaron mujeres y hombres congregados en la plaza donde está instalado un altar por la muerte de 41 niñas y adolescentes en 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Durante la manifestación se colocaron prendas de vestir y los nombres para recordar a las víctimas, entre ella a Luz Morales, quien era investigadora del MP, cuyo esposo fue detenido por la policía como sospechoso del crimen.

La policía también confirmó la captura de otro hombre, señalado del asesinato de su conviviente y su cuñado en Tiquisate, Escuintla. El hombre fue localizado un día después del hecho, junto a sus tres hijos, en Teculután, Zacapa.

Otro caso que causó repudió fue el de Hillary Arredondo, de tres años de edad. Los primero indicios señalan que la menor fue secuestrada en la casa de su abuela y luego fue localizada sin vida, en un terreno boscoso.

Aumento de casos

“Las mujeres no estamos seguras en Guatemala, no se nos considera como personas y la forma de los femicidios es aberrante”, dijo a periodistas Lenina García, exsecretaria general de la Asociación de Estudiantes de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala.

“La protesta es a raíz de toda la ola de violencia que se ha suscitado en los últimos días contra las mujeres, están cobrando más saña y es sumamente brutal y no hay respuesta de las autoridades para resolver los asesinatos”, lamentó.

El Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público reporta que diariamente se activan cuatro alertas por desaparición de mujeres en Guatemala. Según ONU Mujeres, Guatemala es uno de los países con la mayor tasa de muertes violentas de mujeres: 9,7 de cada 100.000 personas.

(Visited 167 times, 167 visits today)