ONU crea oficina contra las drogas y el delito en Honduras

La oficina fue inaugurada por la directora de la UNODC, la egipcia Ghada Waly, y el presidente Hernández en una ceremonia celebrada en la Casa Presidencial.

La Organización de las Naciones Unidas instaló este jueves una oficina permanente contra las drogas y el delito (UNODC) en Honduras, cuyo presidente, Juan Orlando Hernández, ha sido implicado por fiscales estadounidenses en investigaciones por narcotráfico.

Fight against corruption = @UN-wide priority for Latin America & Caribbean. @UNODC-Honduras partnership will strengthen synergies w/our work in the region, guided by new strategic vision, & align w/UN Devt System efforts for progress on #GlobalGoals: https://t.co/S8Bcke93aY pic.twitter.com/I1w1QLQ5MY

