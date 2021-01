Condenan la violencia ejercida contra emigrantes hondureños

Un enfrentamiento ocurrió ayer en Vado Hondo, Chiquimula, entre las autoridades guatemaltecas y los emigrantes hondureños que buscan llegar a Estados Unidos.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos del Ejército de Guatemala bloquearon el paso a inmediaciones del kilómetro 177 de la ruta al Atlántico.

En ese sitio, decenas de ciudadanos del referido país centroamericano trataron de romper el cerco que instalaron las autoridades de seguridad y del orden público, lo cual desencadenó que estos fueran golpeados con palos.

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, condenó los hechos por considerar que las acciones de las autoridades atentan en contra de una garantía constitucional.

Agregó que ese tipo de hechos demuestran la “visión represiva” que mantienen tanto el gobierno como los integrantes de las entidades encargadas de la seguridad en el territorio nacional en contra de quienes buscan vivir en mejores condiciones.

Rodas recordó que la “corrupción y malos gobiernos” han creado condiciones perjudiciales tanto en Guatemala como en Honduras y El Salvador.

Por su parte, el Gobierno de Honduras emitió un comunicado en el que “lamentó” y “manifestó” su preocupación por los hechos ocurridos.

“Se exhorta al Estado de Guatemala a investigar y esclarecer las acciones realizadas por los cuerpos de seguridad”, se detalló.

Retorno

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que entre el 14 de enero pasado y ayer, a las 10 horas, había tomado la decisión de retornar de forma voluntaria a su país 909 ciudadanos hondureños.

De estos, 815 eran adultos, entre hombres y mujeres, y 94 eran menores no acompañados, entre niños, niñas y adolescentes.

Además, las autoridades guatemaltecas interceptaron a 474 hondureños y los remitieron al IGM, entre estos 376 adultos y 98 menores no acompañados.

Ninguno de los centroamericanos que ingresó en el referido período ha manifestado su intención por obtener refugio en el país.

Positivos a Covid-19

Según el Ministerio de Salud, se reporta que 21 hondureños (12 hombres y 9 mujeres) dieron positivo al nuevo coronavirus. Se informó que, después de guardar cuarentena, retornarán a su país.

Historia

Noel Fabricio Orellana, de 11 años, junto con su papá y su mamá forman parte de la nueva caravana de emigrantes que salió de Honduras. El menor sufre de parálisis cerebral infantil desde que nació. Es originario de Cortés. Este es uno de los 18 departamentos del referido país. Se encuentra entre los que resultaron con más daños a causa de “Eta” e “Iota”. El papá de Orellana, quien no se identificó, dijo: “Yo no quiero quedarme en Guatemala, señores, yo no quiero venir a contaminar a su gente ni nada, yo solo quiero cruzar y lamentablemente esta es la calle que me conduce para donde yo quiero llegar. Solo tengo una opción y es pasar para allá, no quiero regresar”.

