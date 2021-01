VIDEOS. Captan momento del terremoto en Indonesia; van más de 40 muertos

“Todavía hay gente atrapada bajo los escombros”, dijo un funcionario de un equipo local de socorro.

Al menos 42 personas murieron y decenas más se encuentran desaparecidas tras el fuerte terremoto de magnitud 6.2 que sacudió la isla de Célebes, en Indonesia, la madrugada de este viernes.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) precisó que el sismo ocurrió a las 02:18 horas (locales) del viernes y su epicentro se localizó 36 kilómetros al sur de Mamuju, una ciudad que cuenta con 110.000 habitantes, a una profundidad de 18 kilómetros.

De momento, las autoridades han encontrado 34 cuerpos entre los escombros de edificios derrumbados en Mamuju. Otras ocho personas murieron en la localidad de Majene.

“No sabemos cuántos más han desaparecido”, dijo un funcionario del equipo local de socorro en Mamuju, citado por la AFP.

En Mamuju, los socorristas buscaban a más de una decena de pacientes y personal médico desaparecidos bajo los restos de un hospital derrumbado durante el terremoto.

“El hospital está destruido. Se derrumbó” dijo el funcionario del equipo de socorro.

También un hotel se derrumbó parcialmente, y la sede del gobierno local sufrió daños importantes, según informaron autoridades indonesias.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban a personas saliendo de sus casas durante el temblor, así como calles llenas de escombros y viviendas con techos y fachadas dañadas.

Footage of shocking moment of earthquake in Sulawesi, Indonesia pic.twitter.com/oG4GtASygI

VIDEO: A powerful earthquake rocked Indonesia's Sulawesi island early Friday, killing at least 34 people, levelling a hospital and severely damaging other buildings, authorities said pic.twitter.com/mp7kphsOvm

— AFP News Agency (@AFP) January 15, 2021