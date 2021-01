Seis temas que serán noticia en Guatemala en 2021

Las vacunas contra el Covid-19, la Corte de Constitucionalidad y el primer informe de Gobierno son algunos de los temas que crean expectativa.

1. Agilizarán la compra de vacunas

Debido a que varios gobiernos de Latinoamérica han concretado la adquisición de las vacunas contra la Covid-19, el gobierno de Alejandro Giammattei negocia con farmacéuticas para que en el primer trimestre del presente año se compren las dosis. Giammattei confirmó que mantienen negociaciones con Moderna, pero no descartó que también se inicien con otras proveedoras del medicamento. Asimismo, remitió al Congreso la iniciativa de ley para permitir la compra por excepción de la vacuna en el extranjero. El Ministerio de Salud Pública también mantiene negociaciones con la Organización Panamericana de la Salud por medio del sistema COVAX para la adquisición de por lo menos el 20% de dosis que distribuirá para varios países.

2. Afinan mecanismo de vacunación

El Ministerio de Salud Pública prevé que durante este año se vacunen alrededor de 11 millones de personas. El primer grupo que recibirá la inmunización será el personal de la primera línea de atención de salud, bomberos, policías y personas mayores de 60 años en riesgo. Además, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) también espera vacunar a por lo menos 1.3 millones de afiliados, más de un millón de derechohabientes. Las autoridades de Salud no descartan que también se negocie con la farmacéutica AztraZeneca, debido a que no requiere mayor nivel de enfriado como la de Moderna, ya que la cadena de frío en la que deben estar las dosis y las condiciones de enfriado en el país no son óptimas.

3. Relevo en el máximo tribunal

En el primer cuatrimestre de este año se llevará a cabo la elección de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC), que son los que tienen la última palabra en resoluciones de distinta índole y en los próximos años no se descarta que ahí terminen las sentencias en casos de corrupción. Los grupos que designan a las autoridades del tribunal constitucional son los tres organismos del Estado, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Cada sector debe elegir a un magistrado titular y a uno suplente para un periodo de cinco años. La actual magistratura ha tenido cambios debido a la muerte del magistrado titular Bonerge Mejía Orellana, delegado del CANG, y la cesantía del magistrado Neftaly Aldana, quien era representante del Organismo Judicial. El año pasado los magistrados de la Corte Suprema de Justicia designaron al exmagistrado Roberto Molina Barreto para ser el delegado titular para completar el periodo 2016-2021 junto con Jorge Rolando Rosales Mirón para ocupar el cargo que dejó María Consuelo Porras Argueta por su designación como fiscal general del Ministerio Público por el expresidente Jimmy Morales. Las resoluciones de la actual magistratura han sido cuestionadas principalmente por los diputados por haber otorgado un amparo al procurador de los Derechos Humanos para que continuara la Comisión Internacional contra la Impunidad Guatemala (CICIG) en el país.

4. Atrasada elección en el Organismo Judicial

Desde junio pasado, la mayoría de diputados afines al oficialismo ha mantenido la negativa por nombrar magistrados para la Corte Suprema de Justicia y para las Salas de Apelaciones, por lo que se espera que dicha elección se realice antes del cambio de autoridades de la CC. No obstante, grupos y diputados de oposición señalan que los congresistas esperan la negociación con los nuevos magistrados del Organismo Judicial (OJ) para asegurarse impunidad y así detener procesos penales que puedan surgir y así los mismos magistrados designen a los representantes en el tribunal constitucional. Sectores consideran que el atraso para nombrar a los magistrados al (OJ) afecta la certeza jurídica del país y ahuyenta las inversiones.

5. Expectativa por primer informe presidencial

La pandemia de Covid-19 y los daños por las tormentas tropicales “Eta” e “Iota” marcaron el inicio de la administración de Alejandro Giammattei, quien el 14 de enero deberá rendir su primer informe en el Congreso y que mantiene a varios sectores a la expectativa. Grupos sociales y académicos han cuestionado la lentitud con la que el Ejecutivo brindó atención social a pesar de que el Legislativo aprobó los fondos. Además, el distanciamiento entre Giammattei y su vicepresidente, Guillermo Castillo, quedó marcado en el primer año.

6. Desgaste por cambios constantes de ministros

En el primer año del gobierno de Giammattei se conoció la rotación de cuatro ministros: en Agricultura, Salud, Gobernación y Cultura, así como de viceministros. En los próximos días el mandatario dará a conocer la designación de nuevos funcionarios, ya que en diciembre solicitó la renuncia de todos los ministros, secretarios y directores. Entre los primeros cambios que se han conocido están en Cultura, la Secretaría Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) y otras secretarías. Los ministros más cuestionados son los de Desarrollo Social, Gobernación, Finanzas y Agricultura.

