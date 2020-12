VIDEO. Explosiones en aeropuerto de Yemen dejan más de 20 muertos

Ruidos de estallidos y disparos se escucharon antes de que se viera una columna de espeso humo negro saliendo de un edificio del aeropuerto.

Más de 20 personas murieron y decenas más resultaron heridas tras varias explosiones ocurridas en el aeropuerto de Adén, luego de que un avión que transportaba al nuevo gobierno de unidad llegara a la capital provisoria de Yemen este miércoles.

Según un corresponsal de la AFP, al menos dos explosiones se produjeron cuando los funcionarios comenzaban a salir. Ruidos de estallidos y disparos se escucharon antes de que se viera una columna de espeso humo negro saliendo de un edificio del aeropuerto, mientras caían escombros, provocando pánico entre los presentes.

Entre las víctimas hay civiles, guardias de seguridad y funcionarios locales, pero todos los miembros del gobierno “están bien”, confirmó el portavoz Rajeh Badi, quien además pidió una “investigación internacional de este acto delictivo”.

“Estamos bien”, tuiteó por su parte el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Ahmed ben Mubarak.

A mediados de diciembre, y bajo el impulso de Arabia Saudita, Yemen, país devastado por los conflictos, formó el nuevo gobierno de unidad, que reúne a ministros partidarios del poder y separatistas del sur.

Estos dos bandos, que se disputaban el poder en el sur, continúan siendo aliados desde hace años contra los rebeldes hutíes apoyados por Irán, y que se apoderaron de una gran parte del país, incluyendo la capital Saná.

El ministro de Información, Muammar al-Iryani, acusó a los rebeldes hutíes de haber llevado a cabo este “ataque terrorista”.

El primer ministro, Main Said, también se refirió a un “acto terrorista cobarde”, pero sin mencionar a los hutíes.

“Solo aumentará nuestra determinación de hacer nuestra tarea”, dijo.

Los hutíes, como también los grupos yihadistas Al Qaeda y Estado Islámico, han llevado a cabo ataques contra el gobierno yemení y sus partidarios en el pasado.

Por su parte, el enviado de la ONU para Yemen, Martin Griffiths, condenó las explosiones, calificándolas de “inaceptable acto de violencia”.

“Este inaceptable acto de violencia es un trágico recordatorio de la importancia de volver a poner urgentemente a Yemen en el camino de la paz”, dijo en Twitter.

