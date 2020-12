En Guatemala, miles de mujeres sufren acoso en las calles, en el bus, en el trabajo, etc. Durante años se ha pedido que no se normalice.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) retiró de sus redes sociales un video con el cual pretendía crear conciencia sobre el uso de la mascarilla ante la pandemia por Covid-19.

La grabación se hizo en una pasarela de la capital. La protagonista es una mujer que camina revisando su teléfono celular, pero que se asusta al escuchar que la persiguen.

En el video de 30 segundos, se ve correr a la persona, sacar una mascarilla quirúrgica de la bolsa y ponérsela correctamente. El material se acompaña con el mensaje: “Usa mascarilla. El Covid-19 no ha desaparecido, sigue entre nosotros”.

Críticas por el video

El video es parte de una campaña del ministerio para crear conciencia en la población del uso correcto de la mascarilla, pues Guatemala está experimentando una segunda ola de contagios.

Sin embargo, este recibió críticas, entre ellas la del procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Estas se hicieron en el contexto de acoso y violencia en contra de las mujeres en el país. El video tenía música de suspenso.

En Twitter, Rodas escribió: “Es preocupante la falta de empatía, irresponsabilidad e irrespeto de este spot, que banaliza la gravedad de la violencia contra las mujeres, normalizando el acoso y la violencia contra ellas”.

Es preocupante la falta de empatía, irresponsabilidad e irrespeto de este spot, que banaliza la gravedad de la violencia contra las mujeres, normalizando el acoso y la violencia contra ellas. Recomiendo al @MinSaludGuate retirarlo y crear materiales que respeten los #DDHH. https://t.co/3shUKu8YdR — Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) December 28, 2020

Acoso contra las mujeres

En Guatemala, miles de mujeres sufren de hostigamiento sexual en la calle, en el transporte público, en los centros de estudio y en las áreas de trabajo. Estos actos causan inseguridad, temor e indignación.

A pesar de que el asedio es recurrente aún no está tipificado como delito. El año pasado, la entonces diputada Nineth Montenegro presentó una iniciativa para penar el acoso callejero como otras formas de violencia contra la mujer.

No obstante, el proyecto de ley no ha llamado la atención de quienes fueron electas y electos diputados, pues no se ha discutido ni incluido entre las prioridades de la agenda del Congreso.

(Visited 2,166 times, 2,166 visits today)