Nuevo tiroteo en Estados Unidos deja tres muertos

También informó que otras tres personas resultaron heridas por arma de fuego y estaban siendo atendidas es hospitales locales.

Un tiroteo en un salón de boliche en el estado de Illinois, en Estados Unidos, dejó al menos tres muertos y tres heridos la noche del sábado, informaron autoridades estadounidenses.

La Policía de la ciudad de Rockford pidió a la población mantenerse alejada del área donde se encuentra ubicada la bolera, debido a que se trataba de una “situación activa”. Mientras, agentes desalojaban el lugar.

Please continue to stay away from Don Carter’s area on East State Street. It’s still an active situation and officers are continuing to clear the area.

“Todavía se trata de una investigación activa. Tenemos tres individuos confirmados como fallecidos”, dijo el jefe policial Dan O’Shea en una conferencia de prensa la noche del sábado, en las afueras del lugar.

“Tenemos a una persona en custodia. Eso es básicamente lo que tenemos de momento”, añadió O’Shea, sin dar más detalles.

Posteriormente, la cuenta de Twitter de la Policía de Rockford indicó que el detenido era un hombre de 37 años de edad.

UPDATE: 37-year-old white male suspect is in custody. There are no others being sought at this time. Media briefing will be tomorrow 12/27 at 9:30 a.m. at Rockford Police District 3, 557 S. New Towne Drive.

