Vicepresidente sigue sin conversar con Giammattei

El vicepresidente está esperando coordinarse con el presidente para decidir sobre el futuro de varios funcionarios del Ejecutivo.

El vicepresidente Guillermo Castillo sigue sin hablar con el presidente Alejandro Giammattei sobre la situación del país.

Hace tres semanas, Giammattei salió junto a Castillo a dar un mensaje de unidad, después de que se hicieran públicas sus diferencias. En esa ocasión, aseguró que trabajarían en coordinación a favor de la ciudadanía.

Sin embargo, el vicemandatario expuso lo contrario:

“No hemos platicado, sigo al pendiente. Él ha tomado sus propias decisiones, pero dijimos que lo haríamos en conjunto. Si él cree que las decisiones las debe tomar solo, lo respetaré”, indicó.

Al respecto Francis Masek, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, dijo: “La relación que mantienen es de cordialidad y de trabajo Cada uno maneja una agenda que responde a lo establecido en la política general de gobierno y en la Constitución”.

Tendrán que decidir sobre renuncias

Hace tres semanas, Giammattei comentó que con Castillo acordaron pedir la renuncia a todas las personas que conforman el gabinete de gobierno.

El objetivo era que ambos evaluarán el desempeño y luego decidieran si deberían o no seguir siendo parte del Organismo Ejecutivo. No obstante, el vicepresidente no ha sido convocado para hablar del tema.

“Estoy pendiente de que me llamé para que analicemos los nombramientos, así como las decisiones que tomaremos de hoy en adelante”, agregó.

En tanto, Castillo dijo que ha trabajado de forma coordinada con quienes integran el gabinete de gobierno, ya que han atendido a todas sus convocatorias.

Con Sociedad Civil, Sector Privado, Cooperación Internacional, SESAN y Ministerios MAGA, MIDES, MSPAS y Educación, estamos definiendo el presupuesto 2021 para atender los temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Proyectos productivos para las familias son las prioridades. pic.twitter.com/FrWkmpQ38N — Willy Castillo Reyes (@GuilleCastilloR) December 15, 2020

