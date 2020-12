“Nuestros días más oscuros en la batalla contra el Covid-19 están por venir”, dice Biden

El presidente electo de Estados Unidos habló en un discurso antes de las vacaciones de Navidad.

En el marco de un discurso previo a las vacaciones de Navidad, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que los días “más oscuros” para el país en la batalla contra la pandemia de Covid-19 “están por venir”, prometiendo liderazgo frente a la crisis una vez que asuma el cargo, en enero de 2021.

“Una cosa les prometo acerca de mi liderazgo durante esta crisis: les voy a hablar directamente. Les voy a decir la verdad”, dijo Biden. “Y aquí está la simple verdad. Nuestros días más oscuros en la batalla contra el Covid-19 están por delante de nosotros, no detrás”, advirtió.

El mandatario electo también dijo que pedirá al Congreso de Estados Unidos que apruebe otro plan de ayuda económica por el Covid-19.

“El Congreso hizo su trabajo esta semana. Y puedo y debo pedirles que lo hagan de nuevo el próximo año”, dijo Biden en su discurso, el cual se da un día después de que los legisladores aprobaran un paquete de ayuda de 900 mil millones de dólares par dar impulso a millones de personas y empresas afectadas por la pandemia.

Tune in as I deliver remarks ahead of the holiday. https://t.co/NScn1mPn0P

— Joe Biden (@JoeBiden) December 22, 2020