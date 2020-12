Seis noticias en el inicio de la semana de la Navidad

Varios sucesos marcaron el inicio de la semana en que se celebra la Nochebuena.

1. Prohíben ingreso de pasajeros del Reino Unido y de Sudáfrica

El presidente, Alejandro Giammattei, junto con la ministra de Salud, Amelia Flores, aclararon que no habrá cierre del país aún por el aumento de casos de Covid-19. No obstante, pidieron a los ciudadanos a ser conscientes y evitar reuniones y aglomeraciones para no contraer el virus. Asimismo, Flores anunció a que debido a la nueva cepa detectada en Reino Unido, Sudáfrica y otros países se restringe el ingreso a personas que estuvieron en esos territorios, por lo que les informará al Instituto Guatemalteco de Migración y a la Dirección General de Aeronáutica Civil para que den los avisos correspondientes.

2. Gabinete de Reconstrucción se reúne sin el vicepresidente

El presidente, Alejandro Giammattei, sostuvo la primera reunión del Gabinete de Reconstrucción, que cobró vigencia el 9 de diciembre para definir las acciones que se implementarán para la reconstrucción de carreteras, viviendas y puentes. Aunque Presidencia informó que dicho gabinete sería presidido por el vicemandatario, Guillermo Castillo, este estuvo ausente. De acuerdo con Vicepresidencia, no se recibió ninguna invitación para esa actividad por lo que levanta dudas si de nuevo hay diferencias entre los funcionarios. En la reunión del Gabinete se acordó revisar los saldos de los programas sociales para proponer la entrega de un bono de alimentos para los damnificados por las tormentas tropicales “Eta” e “Iota”.

3. Capturan a pareja por fingir el secuestro de su hija de dos años

La Fiscalía contra Secuestros, del Ministerio Público, y la Policía Nacional Civil capturaron a tres hombres y dos mujeres en dos municipios de San Marcos por fingir el secuestro de una menor de edad. Según la investigación, la madre de la progenitora planeó su autosecuestro junto con el de su hija, por lo que pedían el pago de Q500 mil para el rescate. Los detenidos son Geili Marixa Morales Ávalos, de 22 años, Eusabia Ávalos Pérez, de 53, y Cruz Dionisio Rabanales Arriaga, de 37. También fueron aprehendidos Eldi Pantaleón Barrios Ochoa, de 37, y Santos Gerardo Cruz Hidalgo, de 29. Según la denuncia, el hecho ocurrió el 26 de agosto de 2018.

4. Continúan las exhumaciones por caso “Siekavizza”

La búsqueda de indicios sobre el cuerpo de Cristina Siekavizza siguen por la fiscalía especial que intenta dar con el paradero de la joven que desapareció el 6 de julio de 2011. Ayer, el personal del Ministerio Público continuó las exhumaciones en tumbas donde fueron enterradas personas sin identificación y de encontrar alguna sospecha son enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para analizarlas. Siekavizza fue vista por última vez en su vivienda, ubicada en el condominio Los Manantiales, en el kilómetro 19, en San José Pinula. Entre los principales sospechosos de la desaparición de Siekavizza están Roberto Barreda, quien fue su esposo, y Beatriz Ofelia de León, la madre de él.

5. Ministro de Economía da positivo al nuevo coronavirus

Antonio Malouf, titular del Ministerio de Economía, se contagió del coronavirus SARS-CoV-2 a principios de este mes. No obstante, se informó que ya superó los efectos físicos de esa infección. Durante los primeros días de diciembre, el funcionario cumplió con cuarentena para no propagar el virus, como lo recomiendan las autoridades para detener los contagios. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se encuentra en alerta por el aumento de casos de Covid-19, ya que hasta ayer había más de seis mil 800 casos activos, pero preocupa el incremento de decesos por el nuevo coronavirus, que se detectó el año pasado en una provincia de China.

6. Se activan seis alertas por desaparición de menores de edad

La semana inició con seis alertas Alba-Keneth, entre ellas la de la adolescente Sharon Melissa Santa Cruz Huertas, de 17 años, quien es integrante del club de futbol Comunicaciones. Santa Cruz Huertas fue vista por última vez en el estadio Cementos Progreso. Las otras búsquedas de las menores de edad son por Evelin Mariela Alavarado Noriega, de 15, desaparecida en la zona 6 de Santa Catarina Pinula; Cristal Marleni Aguilar Toj, de 12, vista por última vez en la colonia San Ignacio, en la zona 7 de Mixco; Lesli Guadalupe Muñoz Hernández, de 2, también desaparecida en Santa Catarina Pinula; Meri Nicol García Meléndez, de 13, vista en Ciudad Peronia, en la zona 8 de Villa Nueva; y Nancy Anai Agustín Chávez, de 17, en la colonia La Prosperidad, Escuintla.

