Superintendente: “La Barata” conocía de las actuaciones de la SAT

En septiembre, la SAT denunció ante el MP a "La Barata" por la evasión de impuestos.

En el programa “A Primera Hora”, de Emisoras Unidas 89.7 FM, se abordó el caso “La Barata”, el cual reveló ayer la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP).

Las personas invitadas fueron: Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía, y Marco Livio Díaz, al frente de la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT).

La entidad mercantil Grupo Simply, S.A., que opera la cadena de supermercados “La Barata” evadió impuestos por Q150.4 millones, por IVA e ISR, durante el período 2017 a 2019. La defraudación es por ventas por tarjetas de crédito.

“¿Cómo pudo pasar inadvertida una defraudación millonaria?”, fue una de las interrogantes planteadas al jefe de la SAT.

“Nosotros nos hacemos la misma pregunta ¿Cómo pudo pasar eso en la SAT? Para indagar en el caso conformamos un equipo especial de auditoría, porque teníamos información que la cadena de supermercados sabía, desde adentro, sobre nuestras actuaciones. Por eso no se fugó la información, porque fue un equipo especial”, indicó Díaz.

La fiscalización al Grupo Simply, S.A., estaba a cargo de la Gerencia Central de la Superintendencia. Díaz desconoce si quienes formaron y son parte de esa unidad sabían de la evasión de impuestos.

“La sociedad mercantil no pagaba IVA ni ISR. Es sorprendente que no hayan pagado IVA, es el más fácil de controlar. El sistema reporta esto, la gran interrogante es ¿cómo es posible que quienes tenían a cargo esa empresa no lo hayan reportado?”, agregó el jefe de la SAT.