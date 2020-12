En tres de los 10 departamentos afectados por los desastres naturales hay plantaciones de café las cuales sufrieron daños.

La Asociación Nacional del Café (Anacafé) dio a conocer las pérdidas en plantaciones de ese producto afectado por el paso de las tormentas “Eta” e “Iota” a finales de octubre y principios de noviembre.

Anacafé registra que las plantaciones de café en Alta Verapaz, Huehuetenango y Zacapa se perdieron por el aumento de agua.

Juan Luis Barrios, presidente de Anacafé, comentó que por los fenómenos naturales resultaron damnificadas nueve mil 435 familias caficultoras. Además, dos mil 796 manzanas de cultivo y 49 mil plantas de almacigo dañadas.

El representante del sector cafetalero enfatizó que las estimaciones de cosecha 2020-2021 será similar a la pasada. Que será de 4.2 millones de quintales del grano aromático en exportación.

Otro de los datos que mencionó Barrios es un atraso en el fondeo del fideicomiso para los productores de café. Eso debido a que hay más demanda de recursos de lo que se cuenta en el fondo. Ya que para este año se ofrecieron Q10 millones, dinero fresco, pero que no ha ingresado y que probablemente no se logrará este año.

Por aparte, Luisa Fernanda Correa, gerente general de Anacafé, hizo un llamado al Gobierno para trabajar en la infraestructura que fue dañada por la lluvia, ya que por donde transita el café para venta hay siete puentes dañados.

"Congratulations to @jl_merced, @CafedeGuatemala's new president. Juan Luis is GM of Finca La Merced and 2nd VP of the #SCABoard. His election is exciting news and will strengthen the partnership between the SCA and Anacafé." –CEO @wisifosetra

More: https://t.co/9swlVh0QPR pic.twitter.com/zAAXUmgiOW

— Specialty Coffee Association (@SpecialtyCoffee) November 30, 2020