Las tradicionales festividades inician el Día de la Virgen de Guadalupe y concluyen el Día de Reyes.

Durante su conferencia de prensa matutina de cada día, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, leyó una “convocatoria, un llamamiento respetuoso” a que no se celebren festividades como el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, cenas navideñas, y el Día de Reyes; esto, debido a la pandemia de Covid-19.

Además, explicó que la pandemia de Covid-19 sigue dañando y causando estragos. “Mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo o lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos”, explicó.

Asimismo, aseguró que su gobierno no va a limitar las libertades.

El presidente recordó que el pueblo de México ha sido responsable de su cuidado durante la pandemia.

“En consecuencia, ahora hago un nuevo llamado, para que todos actuemos en este mes de diciembre con plena responsabilidad. Que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos. Somos libres, pero respetuosamente les propongo lo siguiente: Si no tenemos nada verdaderamente importante qué hacer, no salgamos a la calle. En este mes siempre hay más gente en la calle, hasta el 24. Fui Jefe de Gobierno de esta ciudad y en diciembre hay problemas de vialidad. Crece el número de vehículos en las calles. Ahora no podemos actuar así”, añadió el mandatario.