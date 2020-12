Anuncian fecha para verificar cumplimiento del pago de aguinaldo

Las y los patronos no pueden sustituir el pago del aguinaldo con dádivas o entregas en especie.

La Inspección General de Trabajo (IGT) del Ministerio de Trabajo el 15 de diciembre empezará a verificar el pago del aguinaldo.

Las y los patronos que incumplan con el pago serán sancionados económicamente. Las multas son entre dos y nueve salarios mínimos vigentes para actividades no agrícolas, según el Código de Trabajo.

El plan de la IGT es hacer una supervisión a nivel nacional a compañías entre grandes, medianas, pequeñas y micro.

El personal también verificará el cumplimiento de las normativas laborales vigentes. Así como los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y la propagación del coronavirus.

El pago del aguinaldo coincide con la temporada navideña.

Pago del aguinaldo

El aguinaldo es un pago extraordinario que se otorga anual a las personas trabajadoras.

Las y los patronos están obligados a dar a sus trabajadores el equivalente al 100% del sueldo o salario ordinario mensual que devengue el o la trabajadora por un año de servicios continuos o la parte proporcional correspondiente.

El 50% debe hacerse efectivo en la primera quincena de diciembre. Y el otro 50%, en la segunda quincena del mes de enero siguiente. Sin embargo, hay quienes lo reciben en un solo pago.

