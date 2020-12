Sonda china se posa en la Luna para recoger muestras

El objetivo de la misión es traer muestras de polvo y rocas lunares, para ayudar a los científicos a entender mejor los orígenes de la Luna.

La sonda china Chang’e-5 consiguió este martes posarse con éxito en la Luna, en un nuevo hito del programa espacial de Pekín que, en este caso, busca traer muestras de suelo lunar.

La Chang’e-5, llamada así por una diosa de la luna en la mitología china, entró en la órbita de la Luna el pasado sábado, tras 112 horas de viaje desde la Tierra.

“Alunizó en la cara visible de la Luna el martes por la tarde”, indicó la agencia estatal de noticias Xinhua, citando a la Administración Espacial Nacional China.

Despegó desde la provincia de Hainan, al sur del país, la semana pasada.

El objetivo de esta nueva misión es traer muestras de polvo y rocas lunares, para ayudar a los científicos a entender mejor los orígenes de la Luna, su formación y actividad volcánica en su superficie.

Va a recolectar dos kilos de material de la superficie en una zona inexplorada conocida como Oceanus Procellarum (Océano de las Tormentas), que consiste en una vasta llanura de lava, de acuerdo con la revista Nature. Se espera que la sonda recoja el material en un día lunar, el equivalente a unos 14 días en la Tierra.

And by the way, Chang'e-5 has less than 48 hours to get the sampling done, materials stored, and get the ascent vehicle back into orbit. Tick tock. pic.twitter.com/hT4p3BE01Z

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 1, 2020