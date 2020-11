Biden confirma a Janet Yellen para dirigir el Departamento del Tesoro

Si obtiene la aprobación del Senado, Yellen sería la primera mujer secretaria del Tesoro.

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el lunes su equipo económico, y confirmó que nomina a Janet Yellen, expresidente de la Reserva Federal (Fed, banco central), para dirigir el Departamento del Tesoro.

“Janet Yellen ha sido nominada como secretaria del Tesoro. Si es confirmada (por el Senado), será la primera mujer en dirigir el Departamento del Tesoro en sus 231 años de historia”, dijo el equipo de transición de Biden en un comunicado.

Yellen ya hizo historia como la primera presidenta de la Fed y tendrá el desafío de revitalizar la economía estadounidense golpeada por el coronavirus.

We have no time to lose to address the economic crisis we face and build our economy back better.

This team will be ready on Day One to pull every lever of government to help those hardest hit by COVID-19 and right the structural inequalities in our economy. pic.twitter.com/cQ2MqV0mIW

— Joe Biden (@JoeBiden) November 30, 2020